Уехавшим на Украину не дают вернуться в Херсонскую область. Все дело в колоссальном дефиците мужчин | 360°

Эксклюзив 29 октября 2022, 04:13 Уехавшим на Украину не дают вернуться в Херсонскую область. Все дело в колоссальном дефиците мужчин Политический советник Маркелов: Украина испытывает огромный дефицит мужчин РИА "Новости"

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Украинские власти не дают уехавшим из Херсонской области мужчинам вернуться обратно. Они отправляют людей в лагеря, где те уже далеко не первую неделю ждут разрешений на выезд. На Украине с каждым днем становится все меньше мужчин, которых можно забрать на фронт. В связи с этим руководство страны придумывает все новые меры, чтобы хоть как-то остановить нарастающий дефицит потенциальных солдат.

Не дают уехать

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На проблему с возвращением мужчин в Херсонскую область обратило внимание издание The Washington Post. Журналисты поговорили с молодым человеком, который в начале спецоперации уехал с женой из Херсона в Киев. Девушка забеременела и захотела вернуться в родной город к своей матери. В итоге выехать разрешили только ей, а мужа отвезли в лагерь в Запорожье.

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«Они не объясняют почему», — заявил молодой человек.

Как отметили авторы статьи, в лагере «несчетное число» желающих вернуться в Херсонскую область ждут разрешения от украинской стороны. По словам одного из мужчин, он провел в Запорожье уже больше месяца. Ему не дают поехать в Херсон, где его ждут двое маленьких детей. Мужчина встал в электронную очередь для получения разрешения, но понятия не имеет, сколько времени это займет.

«Мы не можем получить разрешение вернуться. Говорят, что есть очередь ожидания, но она такая длинная, что до нас не доходит», — рассказала оставшаяся в лагере с мужем женщина.

Лагерь оборудовали в местном гостиничном комплексе. Изначально предполагалось, что задерживаться в нем будут всего на пару дней.

Нарастающий дефицит потенциальных бойцов

Как пояснил «360» политический советник и гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов, на Украине наблюдается тренд, который не очень заметно проходит в информационной повестке. Он связан с мужским населением страны.

РИА "Новости"

«Это тренд на то, что у них огромный, нарастающий поминутно, по часам и по дням дефицит мужчин, которых можно призвать. Они уже кучу наиздовали законов о призыве людей и старше 45 лет, и женщин, и студентов. Тем, кто учится в иностранных вузах, блокируются выезды на учебу, то есть они приехали на Украину и назад уже вернуться не могут. Это все звенья одной цепи», — отметил эксперт.

Он добавил, что на Украине дефицит кадрового военного ресурса, который страны Запада не могут восполнить. Отправить небольшое число наемников можно, но завезти тысячи людей невозможно.

«Это, безусловно, будет сразу пыль до потолка и взрыв всей планеты Земля. Западные страны могут помочь всем, кроме людей», — подчеркнул Маркелов.

В итоге происходят блокировки, запреты на перемещения между городами и так далее.

«У них постепенно, но лавинообразно нарастает мега дефицит. У них там уже восемь миллионов людей, в том числе там львиная доля мужиков, уехали по миру из-за боязни всего этого», — заявил политический советник.

Мужчины — самый ценный ресурс

По словам Маркелова, сейчас украинским властям необходимо любой ценой удержать мужчин внутри страны. На ситуации сказывается и усиление обороны со стороны России.

РИА "Новости"

«Они, конечно же, спят плохо. Они опасаются всего и понимают, что мы изменили военную тактику и стратегию в рамках специальной операции. Динамика вооруженного конфликта уже не ковбойская, с которой все начиналось и с нашей, и с украинской стороны, а такая уже солидная», — отметил эксперт.

Он пояснил, что если раньше траншеи просто выкапывали лопатами, то сейчас все укрепляется и бетонируется. Бойцы строят оборонительные сооружения и занимаются укреплением своих позиций.

«У них абсолютный страх того, что закончится кадровый ресурс. Запад уже не даст денег, потому что, условно говоря, просто рук нет, которым нужно дать вооружение», — подчеркнул Маркелов.

Политический советник заключил, что сегодня самый ценный ресурс с точки зрения военных сил Украины — это мужчины.