Спецоперация 15 февраля 2024, 01:13 Удержать Авдеевку или спасти людей? Главком ВСУ Сырский столкнулся с первым вызовом Военный эксперт Насонов: Авдеевка повторит судьбу Артемовска и уйдет к России РИА «Новости»

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Расположенный рядом с Донецком небольшой городок Авдеевка стал местом ожесточенных боев российской армии и ВСУ. Населенному пункту уже предсказали повторение судьбы Артемовска, перешедшего под контроль российских сил в конце мая 2023 года. Кроме того, битва за Авдеевку станет испытанием нового главкома ВСУ Александра Сырского, оказавшегося перед выбором: сохранить жизни солдат капитуляцией или удерживать город ценой новых жизней ради политического решения.

Разделенный город

Российские войска начали наступление на Авдеевку четыре месяца назад, но на территории самого города бои начались в начале прошлой недели. Эту информацию подтвердил официальный представитель стратегической группировки украинских войск «Таврия» Дмитрий Лиховский.

«Боевые столкновения происходят уже не только в частном секторе на севере, но и в пределах городской застройки», — заявил он.

Лиховский добавил, что российские войска намерены разделить ВСУ, заняв позиции между коксохимическим заводом и карьером.

По последним сводкам, эта задача близка к завершению. Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что российские военные перерезали Индустриальный проспект, соединяющий Авдеевку с градообразующим предприятием.

РИА «Новости»

Захваченная дорога оставалась главной артерией, по которой украинские военные получали снабжение. Перейдя под контроль российских сил, Авдеевка фактически разделилась на две части. При этом Коц уточнил, что под контролем ВСУ остались трассы на севере и юге города.

С этим мнением согласился Лиховский, отметивший, что речь идет о проселочных дорогах. По его словам, главная опасность для ВСУ сейчас — захват трассы 0542, расположенной западнее завода. В случае утраты контроля украинские военные потеряют возможность для отступления, а Авдеевка окажется в полном окружении.

Неравные силы

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что посетил подразделения, которые продолжают удерживать оборону на Авдеевском направлении. По итогам своей поездки он заявил, что ситуация на этом участке фронта чрезвычайно сложная.

Сырский отметил, что российские войска имеют численное преимущество, а также наносят авиаудары по украинским позициям. По его словам, только за последние сутки ВСУ пережили 29 атак в районе Авдеевки, которые сопровождались плотным минометным и артиллерийским огнем.

По итогам беседы с командующими подразделениями он пообещал принять новые решения по дальнейшей ситуации в Авдеевке.

Global Look Press

Еще до визита Сырского журналист Forbes Дэвид Экс сообщил, что командование ВСУ перебросило в город бойцов третьей штурмовой бригады, находившихся в резерве.

Эту информацию подтвердил командующий группировкой украинских войск «Таврия» генерал Александр Тарнавский, заявивший, что ВСУ начали укреплять оборону подконтрольных районов и устанавливать дополнительные огневые позиции.

В комментарии украинским СМИ он такое решение сменой тактики российских войск, которые отказались от попыток штурмов небольшими группами и направили для продвижения бронетехнику.

По мнению журналиста Экса, решение о переброске дополнительных сил в Авдеевку приняли в последний момент, поэтому риски достаточно высоки. Это понимал еще бывший главком ВСУ Валерий Залужный, который планировал вывести войска из города еще в начале февраля, чтобы сохранить людей и создать новую линию обороны. Против такого решения жестко протестовал президент Украины Владимир Зеленский.

Угроза окружения

Российские войска пока не сомкнули кольцо вокруг Авдеевки и дали возможность украинским военным покинуть город добровольно, сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын. Он пояснил, что командиры ВСУ получили ультиматум о капитуляции, но окончательное решение остается за Зеленским.

По словам военкора, находящиеся в городе военные понимают всю опасность своего положения и угрозу попадания в котел в самое ближайшее время. Но теперь они ждут решения вышестоящего руководства.

РИА «Новости»

Руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что рассматривает для Авдеевки три сценария, каждый из которых несет значительные риски. Первой версией он назвал переброску дополнительных сил ВСУ для перелома ситуации. Но все может закончится быстрым истощением сил и ресурсов, что приведет к отступлению.

Второй — нанесение контрудара с севера или юга для снятия давления с украинской группировки. Для этого нужны крупные силы, которых у украинского командования сейчас нет, а ослаблять другие участки ради одного города не целесообразно.

«Третий, как мне кажется, едва ли не самый оптимальный: постепенно выходить непосредственно из Авдеевки и занимать оборонительные рубежи на других позициях», — заявил Мусиенко.

Ошибочное решение

Никакой стратегической ценности для ВСУ Авдеевка не представляет, поэтому столь упорная оборона и большие потери личного состава связаны с неправильно поставленной задачей или желанием киевского режима продемонстрировать Западу свою способность вести боевые действия. Об этом в комментарии «360» заявил эксперт по безопасности, член координационного совета Росгвардии и ветеран боевых действий Роман Насонов.

Он подчеркнул, что украинские войска могли удерживать город, чтобы потянуть время для строительства еще одной линии обороны за его пределами, но этого тоже не произошло.

Ситуация в Авдеевке в ближайшее время повторит историю Артемовска. Произойдет рассечение группировок ВСУ и полное освобождение населенного пункта с последующим пленением войск противника и уничтожением вражеской бронетехники. Роман Насонов эксперт по безопасности, член координационного совета Росгвардии и ветеран боевых действий

По его словам, российской армии для взятия города под контроль достаточно нанести массированный удар по наиболее слабой группировке, тем более, что плотность оборонительных построек в городе уже значительно поредела.

Насонов подчеркнул, что дальнейшая судьба продолжающих бои в городе украинских военных зависит от главнокомандующего Александра Сырского, который оказался перед сложным выбором.

«С одной стороны, ему хочется подтвердить свой статус военного профессионала и вывести войска за город, чтобы построить там новую линию обороны. С другой — выполнить требования президента Зеленского и удержать Авдеевку любой ценой», — заявил эксперт.

Насонов не исключил и третьего сценария, который позволит Сырскому сохранить лицо и не остановить ненужную гибель солдат. Для этого ему необходимо объяснить украинскому президенту соотношение огромных человеческих потерь и отсутствие стратегической ценности города.