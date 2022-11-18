Эксклюзив 18 ноября 2022, 16:11 «Это только начало». Удары ВС России по инфраструктуре Украины принесли плоды Политолог Михайлов: Россия будет брать меньше пленных ВСУ и продолжит побеждать

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Замедление перегруппировки бойцов ВСУ говорит о том, что российские военные делают правильные шаги. Политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов специально для «360» разобрал брифинг Минобороны России от 18 ноября.

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Далее — прямая речь.

Российские военные на верном пути

На мой взгляд, основной момент сегодняшнего брифинга генерала Игоря Конашенкова — нанесение высокоточным оружием, в том числе морского и воздушного базирования, ударов по промышленным объектам, производящим ракетное вооружение и восстанавливающим технику украинских войск. Более того, высокоточным оружием поразили склады с западным вооружением, которое поступило для отправки на фронт для ВСУ.

Наконец-то появились данные о том, что удары замедлили перегруппировку Вооруженных сил Украины, замедлили поставки вооружения — это значит, что мы правильно бьем. Об этом говорили многие эксперты — что мы не били по железнодорожной инфраструктуре.

Была информация о нанесении удара по железной дороге под Одессой — остановились поезда, перевозившие груз военного назначения. Нанесли дополнительные удары по инфраструктурным объектам: соответственно, нет подачи электричества, нет возможности перемещаться по определенным моментам. Думаю, это только начало.

ВСУ продолжают нести потери

Что касается линии фронта, то, на мой взгляд, все традиционно. На Купянском и Краснолиманском направлениях все удары и попытки украинских военных контратаковать пресекли. Их потери — сотни человек.

Хотелось бы отметить, что сегодня Минобороны официально заявило об освобождении Опытного, хотя информация об этом была уже несколько дней назад. Видимо, дождались, когда полностью проведут зачистки близлежащих поселков. Территории, прилегающие к Опытному, и зачистка позиций ВСУ, которые были скрыты, — может, там кто-то оставался. Дочистили и теперь официально заявили: Опытное наше.

Наносят удары на Купянском направлении, на Харьковском направлении. Поразили 173 объекта сосредоточения живой силы и военной техники. Опять же, сотник погибших.

Все это не приносит радости украинским военным, они озлобляются — именно поэтому мы видели ужасные кадры расстрела русских военных. Но все это вкупе приближает нашу победу. Будем меньше брать пленных, будем больше побеждать.