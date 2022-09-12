Удары российских ВКС по складам боеприпасов сбили спесь с командования ВСУ | 360°

Эксклюзив 12 сентября 2022, 16:23 Поделиться Telegram

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Viber Удары российских ВКС по складам боеприпасов сбили спесь с командования ВСУ Политолог Михайлов назвал попытки наступления ВСУ демонстрацией для Запада РИА «Новости»

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Уничтожение российской армией складов с боеприпасами украинских боевиков сорвало все планы командования ВСУ на попытки контрнаступления. Об этом, комментируя последнюю сводку Минобороны России, заявил политолог и специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

Далее — прямая речь собеседника «360»

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Уничтожение складов

Удары Военно-космических сил России по крупным складам боеприпасов в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Николаевской областях испортили планы боевиков ВСУ пойти в контрнаступление. Наши военные сбили спесь с украинских главнокомандующих.

РИА «Новости»

Основной задачей всех этих попыток контрнаступления украинских войск стала демонстрация перед странами Запада, что их оружие применяется, что его не разворовали.

Но все мероприятия — разведка, планирование — проводятся при непосредственном участии специалистов блока НАТО.

Сейчас на передовой со стороны Украины по большей части в боях принимают участие наемники. Мы выбили большую часть боеспособных украинских военных и националистов. То есть основным противником для России стал блок НАТО.

Попытка срыва референдумов

Второй задачей ВСУ стал недопуск референдумов о присоединении к России на освобожденных территориях.

Руководители этих областей уже сделали заявление, что голосование обязательно пройдет. Но только после того, как обеспечат безопасность населения.

РИА «Новости»

Российское командование предпринимает все усилия для стабилизации обстановки, параллельно уничтожая украинских боевиков, ликвидируя пункты снабжения и планирования.

Вчера мы отметили, что Минобороны посвятило целый блок ударам украинской хунты по энергетическим объектам. Раньше говорили только по Запорожской АЭС, а теперь высказал, сколько объектов в ДНР, ЛНР, в других местах. Я тогда сказал, что неслучайно военные уделили время такому факту. Вечером начались удары.

Чем больше их будет, тем меньше стоит опасаться за безопасность мирных жителей, которые будут голосовать за присоединение к России.

Передислокация войск

Переброска российских войск из части населенных пунктов — это не страшно. Главная цель состояла в том, чтобы сохранить жизни военных и получить новые свежие резервы.

В этом вопросе я склонен верить Рамзану Кадырову, что мы возьмем все оставленное и дойдем до Одессы.

РИА «Новости»

Сейчас еще [глава ДНР Денис] Пушилин заявил, что на угледарском направлении намечалось скопление украинских войск, готовилось очередное контрнаступление. Но наши войска подпортили им все, ударив по живой силе и технике.

Так нужно действовать всегда, что мы и делаем, но необходимо еще поражать объекты инфраструктуры — бить по всем ТЭЦ, мостам и электростанциям. Особенно на Западной Украине.

Это остановит поставки американских гаубиц, польских и немецких танков и других видов вооружения, которое получает ВСУ. Потом уже на своих территориях мы все восстановим, а сейчас врага нужно бить всеми возможными методами.

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