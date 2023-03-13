Эксклюзив 13 марта 2023, 22:21 Удары по мирным жителям стали неотъемлемой частью киевской хунты Военный аналитик Онуфриенко назвал обстрелы мирных людей неотъемлемой частью сути Украины РИА «Новости»

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Украинские военные не перестают наносить удары из тяжелых вооружений по мирным людям, а президент Владимир Зеленский продолжает выпрашивать у Запада вооружение для этого. Одновременно российские военные шаг за шагом идут к выполнению целей, намеченных в рамках проведения спецоперации, освобождая один населенный пункт за другим, сообщил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Далее — прямая речь собеседника «360».

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Как вы знаете, Украина начала играться с переименованием России в Московию. Но мы тоже можем — только не переименовывать, а превращать миллионы квадратных километров в Подмосковье. Заодно напомнить попрыгунчикам к югу от нашей страны, что у нас существовали Ленинские горки. Можем создать и Сталинские.

Обстрелы последних дней

За последние дни киевская хунта усилила обстрелы всех территорий Российской Федерации, до которых может дотянуться. Постоянные артиллерийские дуэли идут вдоль Днепра, [ВСУ] обстреливают Алешки и Новую Каховку, Курскую, Брянскую и Белгородскую области.

Причем удары наносят по гражданской инфраструктуре, есть погибшие и раненые. Об обстрелах Луганской и Донецкой народных республик говорить вообще не приходится.

Это все на фоне того, что клоун выпрашивает у Запада реактивные снаряды, артиллерию и ракеты, которых ему не хватает для ведения боевых действий с мирным населением. Видимо, они являются неотъемлемой частью киевского режима.

Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Наступление в Донбассе

Наши войска продолжают зачищать железнодорожную ветку между Купянском и Осколом, идут бои около Синьковки, российские военные взламывают опорные пункты противника по направлению к Макеевке.

Южнее идет медленное продвижение на Торское, зачистка Серебрянского лесничества, которое позволит выйти на берег Северского Донца и существенно ухудшить положение противника у Серебрянки.

«Оркестранты» на другом, правом берегу реки начали наступление на юг, чтобы атаковать Спорное не только с востока, но и с юга. Идут бои под Раздоловкой. Также они продвигаются в направлении Орехово-Васильевки — населенный пункт еще не взяли. Это позволит отодвинуть линию фронта и затруднить контрнаступление украинской хунты, которое она даже не скрывает. ВСУ накапливают около восьми свежих бригад для контрудара под Артемовском.

Успехи самоотверженных «музыкантов»

В самом Артемовске «оркестранты» ведут активные бои и спустились в подземные коммуникации завода по обработке металлов, пробиваются к железнодорожной ветке, идущей с севера на юг.

На юге идут бои около городского кладбища и возле уже взорванного боевиками памятника МиГ-17, который и дал название этому району — «Самолет». Западнее города «оркестранты» штурмуют подступы к Красному и ведут бои на трассе, ведущей из Артемовска в Константиновку.

Еще южнее российские военные сумели закрепиться на окраинах Красногоровки, что ухудшает положение укрепрайонов. До железной дороги тут остается около трех километров, она находится под огнем нашей артиллерии.

Ухудшается снабжение противника в Авдеевке. Там наши военные подступают к населенному пункту Северное, взять который пока не удается. Это позволит перерезать трассу на Орловку, которая является последней, по которой осуществляется снабжение авдеевской группировки противника.

Разведка боем в Запорожской области

В Марьинке бои идут в дачной застройке, по проспекту Дружбы нам удалось отодвинуть противника западнее. Сообщается, пока без конкретики, о продвижении в районе Первомайского.

В Угледаре бои продолжаются на юго-востоке, в районе дач. На Запорожском участке идут разведка боем и артиллерийские дуэли.

Складывается впечатление, что обе стороны готовятся к значительно более масштабным боям, которые могут начаться уже через неделю.

Банковская паника в США

Несколько новостей из альтернативной реальности: пока США приветствуют отзыв законопроекта об иностранных агентах в Грузии, Канада его вводит. Но мы понимаем, что это другое.

Также США после краха трех банков объявили о стабилизационных мерах банковского сектора. По последним данным, из Соединенных Штатов вывели около 120 миллиардов долларов частных вложений, люди действительно паникуют.

Дональд Трамп пугает население Великой депрессией, а эти люди еще рассказывали нам, как разрушат экономику России до основания

Для справки: в 2022 году экспорт из России вырос на 19,9%. Тогда как импорт снизился на 11,7%, по сравнению с 2021 годом.

Кстати, совокупный ВВП стран БРИКС по паритету покупательной способности превысил ВВП стран «Большой семерки».