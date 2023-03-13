13 марта 2023, 22:21
Удары по мирным жителям стали неотъемлемой частью киевской хунты
Военный аналитик Онуфриенко назвал обстрелы мирных людей неотъемлемой частью сути Украины
Украинские военные не перестают наносить удары из тяжелых вооружений по мирным людям, а президент Владимир Зеленский продолжает выпрашивать у Запада вооружение для этого. Одновременно российские военные шаг за шагом идут к выполнению целей, намеченных в рамках проведения спецоперации, освобождая один населенный пункт за другим, сообщил военный аналитик Михаил Онуфриенко.
Далее — прямая речь собеседника «360».
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Как вы знаете, Украина начала играться с переименованием России в Московию. Но мы тоже можем — только не переименовывать, а превращать миллионы квадратных километров в Подмосковье. Заодно напомнить попрыгунчикам к югу от нашей страны, что у нас существовали Ленинские горки. Можем создать и Сталинские.
Обстрелы последних дней
За последние дни киевская хунта усилила обстрелы всех территорий Российской Федерации, до которых может дотянуться. Постоянные артиллерийские дуэли идут вдоль Днепра, [ВСУ] обстреливают Алешки и Новую Каховку, Курскую, Брянскую и Белгородскую области.
Причем удары наносят по гражданской инфраструктуре, есть погибшие и раненые. Об обстрелах Луганской и Донецкой народных республик говорить вообще не приходится.
Это все на фоне того, что клоун выпрашивает у Запада реактивные снаряды, артиллерию и ракеты, которых ему не хватает для ведения боевых действий с мирным населением. Видимо, они являются неотъемлемой частью киевского режима.
Наступление в Донбассе
Наши войска продолжают зачищать железнодорожную ветку между Купянском и Осколом, идут бои около Синьковки, российские военные взламывают опорные пункты противника по направлению к Макеевке.
Южнее идет медленное продвижение на Торское, зачистка Серебрянского лесничества, которое позволит выйти на берег Северского Донца и существенно ухудшить положение противника у Серебрянки.
«Оркестранты» на другом, правом берегу реки начали наступление на юг, чтобы атаковать Спорное не только с востока, но и с юга. Идут бои под Раздоловкой. Также они продвигаются в направлении Орехово-Васильевки — населенный пункт еще не взяли. Это позволит отодвинуть линию фронта и затруднить контрнаступление украинской хунты, которое она даже не скрывает. ВСУ накапливают около восьми свежих бригад для контрудара под Артемовском.
Успехи самоотверженных «музыкантов»
В самом Артемовске «оркестранты» ведут активные бои и спустились в подземные коммуникации завода по обработке металлов, пробиваются к железнодорожной ветке, идущей с севера на юг.
На юге идут бои около городского кладбища и возле уже взорванного боевиками памятника МиГ-17, который и дал название этому району — «Самолет». Западнее города «оркестранты» штурмуют подступы к Красному и ведут бои на трассе, ведущей из Артемовска в Константиновку.
Еще южнее российские военные сумели закрепиться на окраинах Красногоровки, что ухудшает положение укрепрайонов. До железной дороги тут остается около трех километров, она находится под огнем нашей артиллерии.
Ухудшается снабжение противника в Авдеевке. Там наши военные подступают к населенному пункту Северное, взять который пока не удается. Это позволит перерезать трассу на Орловку, которая является последней, по которой осуществляется снабжение авдеевской группировки противника.
Разведка боем в Запорожской области
В Марьинке бои идут в дачной застройке, по проспекту Дружбы нам удалось отодвинуть противника западнее. Сообщается, пока без конкретики, о продвижении в районе Первомайского.
В Угледаре бои продолжаются на юго-востоке, в районе дач. На Запорожском участке идут разведка боем и артиллерийские дуэли.
Складывается впечатление, что обе стороны готовятся к значительно более масштабным боям, которые могут начаться уже через неделю.
Банковская паника в США
Несколько новостей из альтернативной реальности: пока США приветствуют отзыв законопроекта об иностранных агентах в Грузии, Канада его вводит. Но мы понимаем, что это другое.
Также США после краха трех банков объявили о стабилизационных мерах банковского сектора. По последним данным, из Соединенных Штатов вывели около 120 миллиардов долларов частных вложений, люди действительно паникуют.
Дональд Трамп пугает население Великой депрессией, а эти люди еще рассказывали нам, как разрушат экономику России до основания
Для справки: в 2022 году экспорт из России вырос на 19,9%. Тогда как импорт снизился на 11,7%, по сравнению с 2021 годом.
Кстати, совокупный ВВП стран БРИКС по паритету покупательной способности превысил ВВП стран «Большой семерки».
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