Серьезный ущерб моральному духу. Восстановление промышленности на Украине потребует много ресурсов | 360°

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Viber Серьезный ущерб моральному духу. Восстановление промышленности на Украине потребует много ресурсов Эксперт Института стран СНГ Дудчак: Россия нанесла Украине серьезный ущерб моральному духу РИА «Новости»

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Россия нанесла удары по критической инфраструктуре Украины — пострадали энергетическая система и другие объекты. Серьезные повреждения нанесли не только энергетической сфере, но и промышленности. Сейчас сложно спрогнозировать сроки восстановления пораженных целей, но точно можно сказать, что ущерб моральному духу украинской стороны нанесен весомый.

Ответ на террористические атаки

Утром 10 октября в Киеве и других украинских городах прогремели взрывы. Это стало ответом на постоянные террористические атаки с украинской стороны: обстрелы и диверсии на АЭС, взрыв на Крымском мосту. Воздушную тревогу объявили по всей Украине. Пострадали десятки энергетических объектов.

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В украинской столице и области повреждения получили Дарницкая теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5 и подстанция (ПС) 110 Вокзальная.

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Вышли из строя в Харькове и области ПС Харьковская, Залютино, Лосево, Харьковская ТЭЦ-5, Чугуевская ТЭЦ-2 и Змиевская ТЭС. Поступали сообщения об остановке подачи не только электричества, но и воды. В Харькове пропала связь, из-за отсутствия энергии встало метро.

Повреждение ПС Конотоп в Сумах оставило область без света, в Тернополе, Ровно, Житомире и в Полтаве наблюдалась аналогичная ситуация. После ударов по ТЭЦ нет воды и электричества во Львове, Днепропетровске и Хмельницком, из-за отключения энергии на крупные перекрестки вышли регулировщики.

Удары попали в Бурштынскую ТЭС в Ивано-Франковской области. Чтобы снизить нагрузку на энергосистему, местные власти остановили маршруты трамваев и троллейбусов, сообщали украинские Telegram-каналы.

Еще один прилет пришелся на Криворожскую ТЭС. Под угрозой принудительного отключения электричества местные власти ввели ограничения.

Восстановление требует серьезных ресурсов

На вопрос о сроках восстановления пострадавших объектов на Украине сейчас ответить сложно, сказал в беседе с «360» эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак. По его словам, с одной стороны, повреждения серьезные, с другой — они поддаются восстановлению за какой-то промежуток времени.

«Это требует серьезных ресурсов, <…> на электроэнергии много что завязано: это и транспорт, и лифты, и холодильники, и много чего еще. И работа предприятий, которая связана с электроэнергией», — пояснил Дудчак.

Серьезный ущерб моральному духу

Он отметил, что это были удары по энергосистеме, системе связи и некоторым местам принятия решений, но еще остаются железнодорожные мосты и другие коммуникации.

«Так что, если это просто одноразовая акция — она может на какое-то время испортить настроение Украине. Но такие акции, конечно, все равно должны быть системными. И по инфраструктуре доставки вооружения, и по железнодорожным узлам, скорее всего, будут, и по местам, где меняют колесные пары на границе — с европейской колеи на украинские переходят. Это уязвимые места», — сказал Дудчак.

Последствия будут ощутимы

Для металлургических заводов это действительно серьезный удар. Собеседник «360» отметил, что последствия на себе ощутят и металлургические предприятия, и всевозможные оранжереи, плантации, которые требуют электроэнергии постоянной, а также практически все производства, поскольку все работает на электричестве.

Дудчак отметил, что это не только удар по энергетике, но и очень серьезный удар по промышленности. Он добавил, что точный ущерб лучше посчитают украинские министерства.

«Ущерб моральному духу нанесен серьезный, по настроению всех, кто там „хвосты распушил“ и начал вчера радоваться Крымскому мосту. Так что Крымский мост ответил очень даже прилично», — заявил Дудчак.

Он также отметил, что, несмотря на все произошедшее, по мосту уже восстановили движение.

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