Эксклюзив 03 января 2023, 19:38 Удар по позициям ВСУ в Дружковке назвали «новогодним подарком» Политолог Михайлов: удары российских войск лишили ВСУ радости новогодних праздников YouTube

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Российские военные продолжили успешное наступление по всем направлениям, а удар по позициям ВСУ около железнодорожной станции Дружковка стал очередным «новогодним подарком» для противника. Так прокомментировал последний брифинг Минобороны политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

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Далее — прямая речь собеседника «360».

Брифинг Минобороны оказался достаточно объективным, но, возможно, несколько неполным. Я бы отметил успешную работу российских военных на линии боевого соприкосновения по всем направлениям и, конечно же, прогремевший на весь мир удар по военным позициям в Дружковке, который попал в камеру французского телевидения.

Там были уничтожены западные артиллерийские установки, более 100 мобилизованных ВСУ и огромный запас боекомплекта. Одним ударом «Калибра» мы нанесли тяжелое поражение украинским военным.

Отметил бы и прекрасную работу российских контрразведчиков, которые уничтожили диверсионные группы на Харьковском направлении и в Луганской Народной Республике.

Ответ за Макеевку

В новогодние праздники как мы хотим организовать «подарки» для украинским военных, так и они — нам. Отсюда произошла трагедия в Макеевке, где в ПТУ ударили снаряды HIMARS и были жертвы среди российских военных.

Дружковка стала «новогодним подарком» для ВСУ. Наши боевые подразделения принимают максимум усилий, чтобы Новый год украинским нацистам и их руководству не казался праздником.

Украинская сторона тоже пытается проводить диверсионную работу, чтобы уничтожить как можно больше живой силы среди наших военных. Но, судя по отчетам, успешных прорывов диверсантов не было, потому что их ликвидируют еще на подходе.

Вопросы погоды

Есть интересный вопрос, когда нам лучше воевать. Зимой или летом? Когда тепло или когда мороз? Стоит вспомнить, что немецким фашистам было неудобно воевать во время русских морозов, к которым мы все привыкли. Тогда командование успешно использовало погоду для достижения Победы в Великой Отечественной войне.

Мы все помним Сталинградскую битву, где немцы замерзли.

Сейчас с нами воюют такие же привыкшие к холоду солдаты, только украинские. Они также знают, что такое мороз и жара, и пытаются использовать их в своих целях. Как и наши военные стараются учитывать погодные условия для продолжения наступления. Сложно сказать, что нам удобнее.

Лучше всего, когда мы готовы и можем нанести удар в любую погоду, а если противник не будет к этому готов, то его уничтожат. Так что погодные условия мало влияют сейчас на ведение боевых действий. Они могут притормозить работу артиллерии, но тогда действуют другие подразделения.

Поэтому что для нас, что для украинцев погода не имеет значения. Продолжаются ожесточенные бои с периодическими затуханиями и усилениями. Здесь важен дух, а у нас он сильнее.