Эксклюзив 26 февраля 2023, 20:57 Удар будет с неожиданной стороны. ВСУ предчувствуют наступление российской армии Военный эксперт Михайлов: Россия не даст Зеленскому захватить Крым РИА «Новости»

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Исходя из последних брифингов Министерства обороны России, можно сказать, что в зоне спецоперации наступило затишье. Нет существенных успехов, происходят единичные случаи освобождения сел, как ранее заявлял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Об этом «360» заявил военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов. Однако он считает, что Россия готовится к активному наступлению.

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ВСУ предчувствуют наступление российской армии

Идет поражение вражеских объектов, живой силы, технического оснащения противника, но активных наступательных действий не наблюдается. И это затишье пугает украинских военных. Поэтому сейчас везде кричат, что Россия готовится к наступлению. Я тоже так думаю. И наступление ВС России будет с неожиданной стороны для ВСУ. Если мы раньше отмечали активное оборонительное наступление, то исходя из брифинга Минобороны, сейчас происходит просто активная перестрелка с большей пользой в нашу сторону.

Ситуация на стороне России

На Купянском направлении российские войска уничтожили шесть диверсионных групп. Активность противника при этом снижается. Это говорит о хорошей работе наших разведчиков, артиллерии. Сейчас все ждут уничтожения мощного радиолокационного пункта связи противника под Авдеевкой. Он уменьшит возможности координации украинских подразделений под Авдеевкой. Там для ВСУ достаточно тяжелая ситуация. Российская армия постепенно подходит к тому, чтобы взять город в кольцо. Пока об этом говорить рано, все зависит от результата военных действий под тем же Бахмутом (Артемовск). Но в любом случае, ситуация на стороне ВС РФ. Я не знаю, когда наступит переломный момент, но очевидно, что стягиваются новые виды вооружения к российским подразделениям, подготовлены мобилизационные подразделения, идет накопление снарядов. Все эти ранее озвученные заявления о снарядном голоде сейчас прекратятся.

Западное оружие не доедет до Киева

Заявления украинского лидера Владимира Зеленского, что он будет брать Крым, не будут иметь результата, поскольку Россия не позволит ему этого. На всякий случай сейчас на полуострове готовят фортификационные сооружения. Я думаю, что все эти разговоры закончатся в начале весны. Украинские военные дождутся того, чего они ждали, то есть наступления российской армии. ВС России начнут более масштабные действия по уничтожению инфраструктуры украинских военных. Ну и, соответственно, создадут все условия для того, чтобы западное оружие не дошло до Киева.