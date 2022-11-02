Применение российских ракет Х-32 на Украине: подробности | 360°

Спецоперация 02 ноября 2022, 13:18 «Убийца авианосцев» расширил профиль. Неуязвимые для ПВО российские ракеты участвуют в спецоперации на Украине Военный эксперт Насонов заявил, что Х-32 нацелены на борьбу с серьезным противником Ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 несет ракету Х-32 / Pikabu

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Россия ввела в бой Х-32 — современные крылатые ракеты, до которых не могут дотянуться системы противовоздушной обороны самых продвинутых армий мира. Новое оружие отличают почти гиперзвуковая скорость, современные технологии и филигранное попадание в цель. Все эти качества оценили в спецоперации на Украине, сообщили СМИ.

Армия применила новые ракеты

Российская армия наносит удары по военным объектам Украины в том числе новыми сверхзвуковыми крылатыми ракетами Х-32, сообщил источник РИА Новости. Серию пусков провели со специально переоборудованных для этой миссии ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3.

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Ракеты способны поразить цель на расстоянии тысячи километров, а максимальная скорость на высоте свыше 30 километров близка к гиперзвуковой: около М=5 (число Маха), то есть более шести тысяч километров в час.

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При атаке ни одна из ракет не была перехвачена средствами противовоздушной обороны Украины. Впрочем, сбить их не смогли бы и более современные западные ПВО — полет Х-32 на семь километров выше высоты действия самой совершенной корабельной ПРО Соединенных Штатов Америки.

Умная ракета

Разработка Х-32 стартовала еще при СССР, в конце 80-х годов прошлого века. Ракеты должны были стать ответом американским зенитным ракетным комплексам — сухопутному Patriot и морскому Standard с системой боевого управления Aegis.

Начало работ пришлось на непростое время, и в 1990-х проект заморозили из-за отсутствия финансирования. Только в 2008 году работы возобновились, а спустя восемь лет стало известно, что ракеты официально приняли на вооружение армии России.

Ту-22М3 / Министерство обороны России / РИА "Новости"

Специалисты отмечают, что сегодня Х-32 стала универсальным ракетным комплексом для атак надводных и наземных объектов. Новая система наведения позволила вдвое увеличить дальность стрельбы по точечным целям и скрытно атаковать.

Доработка ракеты помогла перекомпоновать и добавить объем топливным бакам, что существенно повысило скорость Х-32. Вместо автопилота установлена система автоматического управления, а на завершающем участке цель атакуется в крутом пикировании.

Кроме того, у Х-32 — новая помехозащищенная радиолокационно-инерциальная система наведения с радиокомандной коррекцией и привязкой к рельефу местности, а также много других технических новинок, делающих ракету неуязвимой и бьющей без промаха.

Во время испытаний Х-32 окрашивали в ярко-красный цвет для повышения заметности ракеты / Pikabu

Х-32 нечем сбивать

Ветеран боевых действий и кавалер ордена Мужества, член КС Росгвардии Роман Насонов рассказал в беседе с «360», что новая серия крылатых ракет отличается более высокой дальностью и универсальной головкой, способной нести как повышенный, так и обычный заряд.

По словам эксперта, у армии Украины сегодня нет сильной и стабильной системы противовоздушной обороны. Но это не основная причина, почему ни одна из Х-32 не была перехвачена средствами ПВО.

Российские ракеты нацелены на борьбу с серьезным противником: у Х-32 изменяемая траектория, они умеют обходить ПВО, имеют систему дополнительных помех и ряд других характеристик, которым нечем противостоять на поле нынешнего театра военных действий Роман Насонов

Изначально Х-32 создавали для ударов по военным кораблям, отсюда и прозвище ракеты — «убийца авианосцев». Однако недавняя серия атак по объектам украинской военной инфраструктуры показала, что ракеты легко можно использовать и на суше.

«Будем говорить откровенно: до того как „убийца авианосцев“ начнет выполнять свою основную работу, его надо многократно протестировать на других объектах. Что, по сути, и происходит — можно считать это некой проверкой», — уточнил Насонов.

Самолет с ракетами Х-32 во время испытаний / Викимедиа

Фейкомет украинского бессилия

Украинская сторона постоянно подсчитывает число и стоимость российских ракет, выпущенных по объектам на Украине, и утверждает, что скоро у России не останется ни арсенала, ни денег. Показатели растут пропорционально количеству пораженных целей.

Однако противник с весны многократно обещал, что вот-вот у российской армии кончатся боеприпасы, не будет поставляться топливо и так далее, напомнил Насонов. Эта фейкометная система новостей напрочь игнорирует такую простую вещь, как военное планирование.

«Система планирования и организации боевых действий никогда не позволит что-то делать, не оставляя неприкосновенный запас. Разве что когда подойдем к Берлину, Лондону, а может быть, и Вашингтону — вот тогда, возможно, что-то последнее и будем тратить», — подытожил военный эксперт.