Эксклюзив 17 октября 2022, 19:12 Запад не разрешит Украине наносить удары по России. Он не готов рискнуть собственными странами Публицист Новоселов: Запад вряд ли разрешит Украине наносить удары по территории России РИА «Новости»

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Могут ли разрешить Украине бомбить критическую российскую инфраструктуру в таких больших городах, как Москва и Санкт-Петербург, в качестве возмездия? На этот вопрос в колонке для «360» отвечает публицист Иван Новоселов.

У Украины нет собственного оружия, способного нанести урон российской инфраструктуре, кроме как в приграничных районах. Следует отметить, что Киев давно совершает атаки на гражданскую инфраструктуру в приграничной Белгородской области. Также зафиксированы попытки нападения на другие пограничные с Украиной регионы России. Российские ПРО отразили множество таких атак и показали себя очень хорошо.

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Возможно, у Украины есть или будет оружие, способное достичь критической российской инфраструктуры в глубине страны. Такое оружие поставлено или будет поставлено Западом, и он устанавливает ограничения на использование этого оружия.

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До сих пор Россия воздерживалась от нанесения критического и неустранимого ущерба инфраструктуре Украины. Более того, президент Владимир Путин предупредил НАТО, что любое нападение на Россию с использованием поставленного НАТО оружия повлечет за собой незамедлительное возмездие против стран — членов альянса.

РИА «Новости»

Учитывая это, Запад вряд ли разрешит Зеленскому попытаться нанести такие удары. Они будут рады сражаться с Россией до последнего украинца, но не готовы рисковать собственными странами ради бессмысленной попытки нанести урон.

Почему бессмысленной? Потому что российские системы ПРО, в особенности система ПРО в Московской области, способны перехватить залп из 100 ракет с вероятностью более 99,99%. Даже собственные украинские силы ПРО с несколькими старыми советскими батареями С-300 смогли перехватить часть ракет, нацеленных на Киев, во время российского удара возмездия. Российские батареи ПРО опережают их на несколько поколений и способны справиться практически с чем угодно.

Система ПРО в Московской области разрабатывалась для защиты столицы во время ядерной войны. Чтобы у Украины появились хотя бы мизерные шансы пробить ее, европейцам нужно будет передать ей все свои запасы ракет. И даже если им повезет и удастся поразить какие-то объекты, это ничего им не даст и не изменит.

Западные спонсоры могут «разрешать» Украине что угодно. Россия разъяснила им правила. Если они совершат такую попытку, их ждут последствия. На самом деле, западным странам довольно опасно поставлять Киеву такое оружие. Они все еще думают, что контролируют украинские власти, однако они еще не пробовали приказать им остановиться.

Великобритания недавно заявила о планируемых поставках Украине ракет средней дальности. Англичанам стоило бы крепко задуматься о том, к чему это может привести.