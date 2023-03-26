Эксклюзив 26 марта 2023, 15:04 «У меня была истерика». Мария из Донецка вспомнила, как бои в родном городе оборвали ее детство Жительница Донецка Мария рассказала, как в городе начинались боевые действия в 2014 году

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Выражение «дети войны» можно отнести к тем, кого бои в Донбассе застали в юные годы. Все тогда были растеряны, как дети, и понятия не имели, что происходит и что делать, вспомнила жительница Донецка Мария Киселева в ходе интервью телеканалу «360» в проекте «Жеребцова и точка». Когда все только начиналось, ей было 12 лет. Тогда она и узнала, что такое истребители, как звучит прилет ракет и что делать при обстреле.

«Мы смотрели на это все с непониманием в глазах. Мама начала запрещать мне выходить на улицу. Я постоянно сидела дома, даже с друзьями. Слышали странные звуки — взрывы в аэропорту, оттуда все начиналось», — вспомнила девушка.

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По ее словам, прямым текстом ей о происходящем сказали не сразу, а даже когда сказали, то убеждали, что все это скоро закончится. В конце июня 2014 года мать заговорила об отъезде из Донецкой области в Киевскую. Тогда она и брат впервые сообщили Марии, что происходит.

«Они все еще убеждали, что это закончится максимум через месяц и мы уедем ненадолго, но тогда у меня уже начали закрадываться сомнения», — заметила девушка.

В итоге они уехали вместе с бабушкой на пять месяцев в Черниговскую область, вначале без мамы. Она вначале осталась с домом и животными, приехала позже. Практически вся остальная семья поехала в Киев.

«Тяжело было уезжать от мамы и из Донецка, всегда любила этот город и была к нему привязана. У меня была истерика», — призналась Мария.

Жили в домике родственников, Маша пошла в украинскую школу. Там пришлось тяжело, отношение к девочке из Донецка оставляло желать лучшего. В школе ей не давали покоя, постоянно упрекали в том, что она и ее близкие якобы виноваты в сложившейся ситуации. Семья много раз собиралась вернуться, однажды уже купили билеты, но в Донецке сбили «Точку-У», во многих домах вылетели стекла, и мать Марии решила еще немного повременить.

Кроме тех месяцев, Маша почти все время жила в Донецке. Поступив в московский университет, тоже не забыла о доме: собирает помощь и сама отвозит ее военным.