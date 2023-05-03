Эксклюзив 03 мая 2023, 12:11 Туман контрнаступления. Зачем Украина врет, что скрывает данные от американцев Политолог Светов: Украина пытается обмануть Россию, будто скрывает данные от США Telegram

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Украинская сторона заявила, что опасается возможной утечки информации и потому держит в секрете от США детали своего весеннего «контрнаступления». Однако это лукавство, рассказал «360» политолог и журналист Юрий Светов. Американцы контролируют всю военную технику, поставленную ВСУ. Они же с помощью спутников передают координаты целей. Громкие заявления украинцы делают лишь с одной целью — напустить побольше туману.

Далее — прямая речь.

Утечка документов как результат внутренней борьбы

Утечка, конечно, произошла в Соединенных Штатах Америки. В этих секретных документах фигурировали в основном аналитические записки, разработки и прочее. Возможно, их обнародование — результат серьезных просчетов в организации защиты.

Ведь ежели 20-летней рядовой американской армии (которому, кстати, в свое время не было разрешено покупать оружие из-за того, что он показался не совсем адекватным) получил доступ к таким документам и выложил их, что же за это система защиты секретов?

Естественно, какие-то меры по усилению безопасности секретных данных будут приняты, и американцы об этом говорят. Но пока мы видим одно: единственный задержанный — этот молоденький солдат Джек Тейшейра, вокруг него и идет расследование.

Однако кто-то ведь ему эти документы помогал получить. Сейчас все пытаются подать так, будто он сидел за своим компьютером, куда-то зашел, набрал документов и выложил в Сеть. Но так не бывает.

Мне кажется более достоверным, что эти утечки — результат внутренней борьбы в Соединенных Штатах между разными системами. Там ведь одно только разведывательное сообщество состоит из 16 структур. И каждая из них имеет, видимо, свое представление о том, куда двигаться США, как им помогать или не помогать Украине.

Именно эти силы могли организовать публикацию секретных документов, чтобы нанести удар по американскому президенту Джо Байдену и его администрации.

От США нет секретов

Думаю, это все сказки, будто Украина держит свои планы по контрнаступлению в секрете от США. Как это может быть, если целеуказанием и целенаведением для ВСУ занимаются американцы?

Украинцы сами хвастались тем, что Соединенные Штаты дали им координаты целей, когда были удары по российским штабам и многие другие. Даже при атаках беспилотников на Крым рядом с полуостровом все время обнаруживались американские самолеты и беспилотники.

США дали украинцам свою технику, и эту технику они контролируют. Полагаю, в ЗРК Patriot, РСЗО HIMARS и прочее вооружение встроены системы удаленного контроля над ними. Американцев больше всего беспокоит, чтобы эти установки не попали в руки российских военных. Не исключаю, что там заложены механизмы самоподрыва.

Систему наведения с помощью Starlink и американских военных спутников тоже контролируют США.

Возможно, менее низкому уровню американских военных перестали сообщать о планах Украины. Но министр обороны Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил Марк Милли точно знают, когда будет контрнаступление украинцев, куда они собираются наступать и как будут это делать.

Реальный ответ России

Весь апрель и начало мая мы слышим только россказни об этом контрнаступлении: то будут наступать, то не будут, то погода плохая, то танков недодали, то самолеты не привезли. На самом деле контрнаступление ведется по всем, как мне кажется, законам военной политики.

Боец ЧВК «Вагнер» в Артемовске / РИА «Новости»

Естественно, Украина скрывает место главного удара, конкретную дату и то, куда сосредотачивается вся эта техника. ВСУ рассказывают, что им недодали ракет, но на самом деле их давно туда завезли. Это все туман.

И история с недоверием Украины к союзникам — тоже порция тумана, не более того. Как на это реагируют российские военные? Удары по железнодорожному узлу в Павлограде, удары по складам с горючим, вооружением, снарядами. Вот такой реальный ответ на всю эту трепотню.