Эксклюзив 11 января 2023, 13:30 Цепная реакция. Победа России в Соледаре станет сильнейшим ударом по украинскому пиару на Западе Публицист Новоселов: поражение ВСУ в Соледаре может вызвать цепную реакцию РИА «Новости»

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Освобождение Соледара бойцами ЧВК «Вагнер» от украинских войск подтверждено, подразделения ВДВ блокировали город с северной и южной частей. Конфигурация донбасского фронта вскоре изменится. Это достижение стало шагом вперед к освобождению Артемовска и продвижению к последней линии обороны Киева в Донбассе. Подробнее — в эксклюзивной колонке публициста Ивана Новоселова для «360».

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Далее — прямая речь.

Российская тактика борьбы на истощение и нанесения противнику тяжелых потерь при бережном отношении к жизням собственных бойцов показала эффективность. Согласно многочисленным сообщениям, подтвержденным даже киевским режимом, боевой дух ВСУ очень сильно упал, с поля боя бежали целые подразделения.

Есть шанс, что это поражение вызовет цепную реакцию, и плохо снаряженные, немотивированные вражеские силы начнут отступление и на других участках фронта. У киевского режима скоро закончатся националисты и профессиональные военные, уже некому будет заставлять мобилизованных и бойцов теробороны держать оборону.

Если противник продолжит придерживаться тактики отправки пушечного мяса в российскую мясорубку, боевой дух вражеских сил будет падать дальше. Даже если они оправятся после этого поражения, дальнейшие успехи России могут принести приятные сюрпризы.

Российские Вооруженные силы продолжают давление и на других участках фронта. Это дает надежду, что уже скоро мы перестанем слышать новости об обстрелах Донецка и других российских городов.

Эта победа имеет не только военное значение. Она станет сильнейшим ударом по украинскому пиару на Западе и может принести режиму Зеленского серьезные проблемы. Многие независимые эксперты и даже некоторые аналитики НАТО соглашаются, что украинская тактика удержания безнадежных позиций имеет одну цель — выманить у Запада еще больше финансовой и военной помощи под предлогом «военных успехов».

Важно понимать, что западное общество до сих пор уверено, что Украина побеждает и что ей нужно лишь «еще немного денег и оружия» для «решающего удара». В свете этого падение укрепленного города после неорганизованного отступления крупных формирований опровергает любые заявления о слабости России.

Еще одна такая победа, и население западных стран начнет задавать вопросы о целесообразности дальнейшей отправки помощи киевскому режима лишь для того, чтобы оттянуть неизбежное. Чем больше Запад вкладывается в этот конфликт, тем более позорным будет его крах.

У публики могут возникнуть сомнения в лидерах, которые не только заставили Украину саботировать мирные переговоры и сделали все для эскалации конфликта, но и потерпели поражение.

Так что 2023 год станет решающим во многих отношениях. Если российским силам удастся еще некоторое время продолжать давление, пока оборона противника не рассыплется, наша победа принесет еще больше плодов, чем ожидалось. Возможно, мы увидим в западном мире изменения такого же масштаба, какие происходили после мировых войн в XX веке.