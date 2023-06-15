Эксклюзив 15 июня 2023, 15:45 «Трудно найти целое здание». Пушилин объяснил, почему некорректно сравнивать Артемовск и Мариуполь Врио главы ДНР Пушилин сказал на ПМЭФ-2023, что ВСУ максимально разрушили Артемовск

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Украинские войска разрушили Артемовск настолько сильно, насколько могли, а его утрата стала для них очень болезненной. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин на полях Петербургского международного экономического форума сказал «360», что его разминирование начнут после того, как прекратятся обстрелы, а в будущем запустят «Артемсоль» и завод шампанских вин.

Масштабы повреждений

«Мариуполь и Артемовск некорректно сравнивать. Первый занимает достаточно большую площадь, второй более компактный. Отдельные районы в Мариуполе разрушены еще больше, чем в Артемовске, а если брать в целом — сколько процентов города разрушено — Артемовск разрушен больше», — сказал он.

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Денис Пушилин побывал в Артемовске до его полного освобождения и видел, как развивалась ситуация. По его словам, противник нанес максимальный урон городу везде, где мог.

«Очень трудно найти целое здание, потому что слишком много боеприпасов, прямо огромное количество, неразорвавшихся снарядов, ловушек — реалии нынешнего Артемовска. Но мы видим абсолютно точно перспективы восстановления города», пообещал врио главы.

Вице-премьер Марат Хуснуллин лично оценил состояние Артемовска, власти ДНР вместе с Минстроем России занялись разработкой плана восстановления.

Болезненная утрата

«Ведется подготовка к разминированию, потому что сию минуту начать полноценное разминирование не представляется возможным — противник продолжает обстреливать город. Пустой город, летят туда снаряды артиллерийские, задействованы беспилотники противника», — рассказал Денис Пушилин.

Для киевского режима утрата Артемовска прошла очень болезненно. По его словам, противник окапывался в нем, перебрасывал резервы. Власти Украины, по его словам, выстраивали вокруг города миф о несокрушимости, символ. Поэтому теперь они предприняли бесполезные с военной точки зрения действия — продолжили обстреливать город.

Денис Пушилин сказал, что важно восстановить не только город, но и предприятия, потому что людям нужны рабочие места. Помимо «Артемсоли», в Артемовске заработает завод шампанских вин и другие производства.

Московская область подключилась к восстановлению территории ДНР, взяла шефство над Новоазовским и Тельмановским районами, занялась возрождением домов и соцобъектов в Мариуполе. Денис Пушилин сказал, что сотрудничество с другими регионами очень важно для Донбасса, и поблагодарил за помощь. Он рассказал о будущем ведущих предприятий Мариуполя — комбината «Азовсталь» и завода Ильича.