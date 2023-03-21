21 марта 2023, 19:11
«Обученные солдаты закончились в начале СВО». Три причины огромных потерь ВСУ
Военный эксперт Матвийчук: против союзных сил ВСУ выставили необученных солдат
Ситуация, сложившаяся в зоне спецоперации, демонстрирует переход союзных сил в наступление. События последних суток на всех направлениях боестолкновений специально для «360» разобрал военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Далее — прямая речь.
Причины неудач ВСУ
За последние сутки артиллерийские подразделения украинских войск понесли потери на всех направлениях спецоперации. К 20-м числам марта личный состав ВСУ превратился в полностью непрофессиональные группировки.
Нормальные, обученные солдаты закончились еще в начале спецоперации. Их выбили союзные силы.
Сейчас же в личный состав ВСУ приходят мобилизованные люди. У них нет ни мотивации, ни достойного обучения. Также союзные силы уничтожили вражеские средства разведки, которые обеспечивали стрельбу украинских войск по местам дислокации ВС России и их соратников.
Поэтому украинские военнослужащие стараются выполнять боевые задачи на старых гаубицах. Отсюда — большие потери в личном составе противника.
Повсеместные потери живой силы
Среди направлений, на которых ВСУ потеряли много живой силы за последние сутки, — Купянское, Херсонское и Донецкое. В первых двух районах у украинской армии нет тех укрепрайонов, которые в течение последних девяти лет возводили в ДНР. Поэтому они столь стремительно теряют позиции около Купянска и Херсона.
На Донецком направлении с 2014 года ВСУ проводили великолепные фортификационные работы. Там украинские боевики успели накопить оборудование и обустроить основные запасные позиции.
Кроме того, Донецкое направление выходит вглубь страны, к промышленной агломерации Краматорска. Успехи союзных сил в этой зоне спецоперации позволяют контролировать промышленные районы противника, а также инфраструктуру этого региона и логистические цепочки, используемые для поставок техники, продовольствия, медикаментов.
Со стороны ВСУ заметно падение устойчивости позиций в этом регионе. Это, в свою очередь, позволяет союзным силам разгромить группировку украинской армии на Донецком направлении.
На Купянском направлении идут позиционные бои с выходом на передний край той и другой стороны. Но все чаще именно союзные силы переходят в контратаку и освобождают диспозиции врага.
Похожая ситуация наблюдается на Херсонском направлении. Там союзные силы не дают противнику переправиться через Днепр и войти в прямое соприкосновение.
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