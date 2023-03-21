Эксклюзив 21 марта 2023, 19:11 «Обученные солдаты закончились в начале СВО». Три причины огромных потерь ВСУ Военный эксперт Матвийчук: против союзных сил ВСУ выставили необученных солдат РИА «Новости»

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Ситуация, сложившаяся в зоне спецоперации, демонстрирует переход союзных сил в наступление. События последних суток на всех направлениях боестолкновений специально для «360» разобрал военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Далее — прямая речь.

Причины неудач ВСУ

За последние сутки артиллерийские подразделения украинских войск понесли потери на всех направлениях спецоперации. К 20-м числам марта личный состав ВСУ превратился в полностью непрофессиональные группировки.

Нормальные, обученные солдаты закончились еще в начале спецоперации. Их выбили союзные силы.

Сейчас же в личный состав ВСУ приходят мобилизованные люди. У них нет ни мотивации, ни достойного обучения. Также союзные силы уничтожили вражеские средства разведки, которые обеспечивали стрельбу украинских войск по местам дислокации ВС России и их соратников.

Поэтому украинские военнослужащие стараются выполнять боевые задачи на старых гаубицах. Отсюда — большие потери в личном составе противника.

РИА «Новости»

Повсеместные потери живой силы

Среди направлений, на которых ВСУ потеряли много живой силы за последние сутки, — Купянское, Херсонское и Донецкое. В первых двух районах у украинской армии нет тех укрепрайонов, которые в течение последних девяти лет возводили в ДНР. Поэтому они столь стремительно теряют позиции около Купянска и Херсона.

На Донецком направлении с 2014 года ВСУ проводили великолепные фортификационные работы. Там украинские боевики успели накопить оборудование и обустроить основные запасные позиции.

Кроме того, Донецкое направление выходит вглубь страны, к промышленной агломерации Краматорска. Успехи союзных сил в этой зоне спецоперации позволяют контролировать промышленные районы противника, а также инфраструктуру этого региона и логистические цепочки, используемые для поставок техники, продовольствия, медикаментов.

Со стороны ВСУ заметно падение устойчивости позиций в этом регионе. Это, в свою очередь, позволяет союзным силам разгромить группировку украинской армии на Донецком направлении.

РИА «Новости»

На Купянском направлении идут позиционные бои с выходом на передний край той и другой стороны. Но все чаще именно союзные силы переходят в контратаку и освобождают диспозиции врага.

Похожая ситуация наблюдается на Херсонском направлении. Там союзные силы не дают противнику переправиться через Днепр и войти в прямое соприкосновение.