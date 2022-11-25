Эксклюзив 25 ноября 2022, 12:06 Транши от Запада — неисчерпаемый источник благосостояния Зеленского и его приспешников Журналист Авва: правительство Зеленского занимается убийствами и пиаром Владимир Зеленский / Telegram

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Жителей Украины не выпускают из страны под выдуманными предлогами, сообщили СМИ. По их данным, причина на самом деле в том, что президент Владимир Зеленский заключил с европейскими партнерами сделку: они выделяют миллиарды евро, а он не будет выпускать украинцев — и беженцев в Европе станет меньше. Латвийский журналист, эксперт по Прибалтике и Европе Владимир Авва в разговоре с «360» заявил, что киевскому режиму важно создать условия поступления траншей от Запада, а не заботиться о населении.

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Далее — прямая речь.

Власти Украины не хотят работать с собственным населением и заниматься решением его проблем, обеспечивать элементарное жизненное обеспечение. Донецк под обстрелами занимался этими вопросами в течение восьми лет.

Именно украинские власти отключили подачу воды по Северо-Крымскому каналу, поэтому все, о чем сегодня говорит Зеленский, вся его хунта, сложно, но решаемо, однако они не хотят заниматься этими вопросами.

Понятно, что поступающая финансовая помощь, фактически содержание Западом режима Зеленского (не страны, а именно его режима) — это неисчерпаемый источник благосостояния самого президента Украины и его ближайшего окружения. Сегодня они покупают виллы в Европе, о чем там сами говорят. Поэтому им важно создать условия поступления этих траншей.

Это стремление украинских властей сталкивается с тем, что Европа из-за борьбы с инфляцией сушит свою экономику и отказывается от этой миссии принятия беженцев. Поэтому происходит конфликт.

Линия разлома будет нарастать, и в итоге она закончится тем, что Соединенные Штаты станут выкручивать руки немецким политикам, заставляя их помогать не немцам, которые тоже находятся в непростой ситуации сегодня, а правительству Зеленского. В стратегическом смысле это для нас плюс. Но не в смысле того, что проблема людей не будет решаться.

Правительство Зеленского — люди, которые занимаются убийствами и пиаром. Мы увидим картинки, очереди, эшелоны, мы увидим все, что может обвинить нас, Россию, в бесчеловечности.

Смотрите, какая история. Мы отвели войска из Херсона, и там начались этнические чистки, давайте называть вещи своими именами. Значит, в Херсон пришли люди, которые не считают это население ни херсонцами, ни украинцами, ни русскими. Они убивают своих сограждан ради решения корыстных интересов в большем масштабе.

Проблема в том, что я не вижу какого-то зерна здравого смысла в Европе, которая могла бы сказать: «Стоп, надо отдать Украину России, просто отдать. Мы должны это прекратить». В целом эта ситуация — еще один рычаг для повышения уровня эскалации.