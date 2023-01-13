Эксклюзив 13 января 2023, 17:59 (обновлено: 13 января 2023, 19:08) Соль, люди и пути поставок вооружения: топ-3 потерь Украины в боях за Соледар Военный журналист Борзенко: с Соледаром ВСУ потеряли живую силу, пути снабжения и соль Фото: Сайт президента Украины / Публичное достояние

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Переход Соледара под контроль союзных сил — большая беда для Украины и ее западных хозяев. Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко в разговоре с «360» рассказал, какие потери, помимо территориальных, понес противник.

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Далее — прямая речь.

Основные события последних дней развиваются около Соледара. Этому есть простое объяснение. В городе и его окрестностях расположены шахты по добыче лучшей в Европе каменной соли.

Еще при СССР Соледар давал 40% всей каменной соли, которую употребляли в Союзе. Также этот продукт активно экспортировали.

Отрезали от снабжения

После освобождения города без соли останутся и Украина, и Европа. Странам ЕС придется надеяться на средиземноморскую морскую соль.

Сами шахты в городе и его окрестностях уходят на километры в глубь Земли. Некоторые из них выходят в районе Артемовска. Часть солдат ВСУ ушли в эти подземные лазы. С помощью таких шахт противник может пробраться на территорию, подконтрольную Украине. Вот почему после зачистки Соледара несколько дней не объявляли об освобождении города.

Кроме того, сама зачистка крупного населенного пункта от сил противника занимает несколько дней. Об этом говорит опыт освобождения Мариуполя.

РИА «Новости»

В крайнем случае эти ходы можно заминировать. Но не думаю, что это хорошая идея. Пленные солдаты ВСУ не сыграют большую роль в успехе союзных сил, поэтому беглецам можно дать уйти.

Также к Соледару подведены мощные системы железнодорожного сообщения. Теперь они под контролем союзных сил. До освобождения Соледара ВСУ использовали эти пути для поставки боеприпасов на подконтрольные Украине территории. Это одна из причин, почему противник попытается вернуть город.

На территории Донбасса противник протянул серьезную, мощную систему укреплений. В течение восьми месяцев союзные силы разбивали эти коммуникации. Сами укрепления создавали не просто так. С 2014 года власти Украины свозили на территорию Донбасса тысячи тонн бетона. Правительство этой страны боялось похода шахтеров в сторону центральной части государства.

Взятие Соледара открывает союзным силам дорогу к другим городам — в Центральную Украину. После Соледара начинаются степи, а по ним ВСУ не смогут отступать. У союзных сил хорошо работает авиация, и на открытой местности противнику не выжить.

РИА «Новости»

Так называемый котел с оставшимися около Соледара солдатами ВСУ уничтожат в самое ближайшее время. У противника уже большие потери в личном составе. Также стало известно, что командование местных подразделений ВСУ покинуло позиции еще 7 января, приказав подчиненным держать оборону.

Генералы, полковники и представители других высших чинов в украинской армии с расстояния 20 километров от места боестолкновений сморят, как оказавшиеся в котле солдаты выполняют их поручение. Смогут ли они взять новые высоты, смогут ли подозвать подкрепление?

Однако любая попытка вернуть Соледар грозит противнику огромными потерями личного состава и бронетехники.

Слабеющий противник, наступающее освобождение

Судя по последним заявлениям украинских властей, которые все чаще запрашивают новое вооружение, у ВСУ осталось крайне мало боеприпасов. Скорее всего, нынешних объемов техники недостаточно для серьезных наступательных действий.

Имевшаяся у ВСУ техника перебита союзными силами. Поврежденную отправляют на ремонт в Центральную Украину, Польшу или Чехию. Собственных заводов по латанию боеприпасов у ВСУ не осталось: их уничтожила авиация.

На остальных 800 километрах линии соприкосновения российских войск и ВСУ периодически проходят бои. В основном это локальные противостояния артиллерийских подразделений. Они не влияют на общий ход спецоперации.

Не менее важная по сравнению с освобождением Соледара и Артемовска задача — прекратить обстрелы Донецка и близлежащих населенных пунктов. При зачистке этой территории в радиусе 14-15 километров у союзных сил освободится большая группировка. Тогда военные власти России смогут начать думать о серьезном большом наступлении. Пока идет подготовка к таким действиям.