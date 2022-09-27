Точка невозврата в спецоперации обозначена. Запад открещивается от участия в конфликте на Украине | 360°

Эксклюзив 27 сентября 2022, 19:41 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Точка невозврата в спецоперации обозначена. Запад открещивается от участия в конфликте на Украине Эксперт Насонов: страны НАТО боятся показать России свое участие в боях на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Страны НАТО не хотят открыто демонстрировать России свое участие в боях на Украине. Точка невозврата во многом уже обозначена, европейские государства побаиваются поставлять тяжелое вооружение. Тем временем зарубежные СМИ пишут, что на родину иностранных наемников приходят гробы с телами погибших. Эксперт по безопасности Роман Насонов специально для «360» рассказал, что происходит в зоне спецоперации.

Далее — прямая речь.

На родину иностранных наемников приходят гробы

Реклама

Задокументировано значительное уничтожение как личного состава ВСУ, так и немалого числа наемников. Их массово накрывает нашими Воздушно-космическими силами и артиллерией, о чем свидетельствуют, в частности, многие публикации за рубежом.

Реклама

Зарубежные СМИ пишут, что на родину иностранных наемников приходят гробы. Это действительно так. Но, несмотря на это, желающие, которые пытаются прибыть на Украину, все равно есть. То есть часть людей — по моей оценке, не совсем психически здоровых и имеющих некие отклонения психики, — являются потребными для этих задач фашистского режима на Украине.

РИА «Новости»

Что касается поставок тяжелого вооружения, по моему мнению, точка невозврата во многом уже обозначена. Многие страны НАТО, часть из них находятся в Европе, побаиваются поставлять тяжелое вооружение, предполагая, что Россия будет считать это попыткой стать полноценным участником вооруженного конфликта. Очень активно от этого открещиваются Германия и ряд других европейских государств.

Количество именно тяжелого, не стрелкового оружия сейчас снижается. Неким образом, это повысит качество выполнения нами задач по освобождению вновь приобретенных территорий России.

Больное воображение Запада

Планы по захвату Запорожья, Крыма, Курильской гряды и Калининграда существуют. У наиболее возбужденных мозговых центров западного мира даже есть план захвата Луны, возможно, Марса. Только с Солнцем у них никак не получается — температура не позволяет. Это происходит в их больном воображении.

Но чтобы этот план не удалось осуществить, и есть Вооруженные силы России. Тем более прошли референдумы, мы видим, что большая часть населения Донбасса и других территорий, где были голосования, четко обозначила свое мироощущение и волеизъявление.

РИА «Новости»

Запорожскую АЭС обстреливают с Марса

Мнение Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) слабое. Ее сотрудники в своем первичном отчете даже не указали, откуда идут обстрелы Запорожской АЭС. Будто бы ее обстреливают с Марса.

Хотя и по направлению, и по розе ветров, и по вхождению в грунт боеприпасов все это более чем доказано. Законы физики никто не отменял, кроме тех, кто не хочет видеть истину в применении таких прикладных знаний.

В сегодняшнем брифинге Минобороны России подчеркивается, что боевой дух, который сейчас существует на переднем крае обороны с фашистами, растет. Люди понимают, что в ближайшее время наши подразделения будут значительно усилены всеми существующими видами вооружений российской армии. А главное — немалым числом более подготовленных соединений и частей.

1 0 0 0 0 0