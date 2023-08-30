Спецоперация 30 августа 2023, 17:22 Танки с привкусом поражения. ВСУ опозорили производителей «Леопардов» Военный эксперт Дандыкин: Запад боится отдавать ВСУ новую технику Викимедиа

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Немецкие танки не смогли помочь украинской армии: россияне запросто уничтожают хваленые машины. В результате серьезно пошатнулась репутация производителя бронемашин. Глядя на это, другие страны не спешат жертвовать ВСУ свою технику: уже ясно, что ВС России ее или разгромят, или заполучат в качестве трофея.

Россия уничтожает «Леопардов»

Запад ожидал, что Leopard смогут обеспечить перелом в «наступлении» ВСУ. Однако боевое крещение показало уязвимость этих бронемашин. По данным Минобороны России, только за июнь и июль уничтожено 25 немецких танков, которые навсегда потеряли статус «чудо-оружия».

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Вместе с разбитыми танками в клочья разлетелась репутация их создателя — концерна Rheinmetall. Ране эту компанию позиционировали как производителя востребованной во всем мире высокотехнологичной военной продукции.

Теперь основным крупным поставщиком стала Южная Корея, которая в короткие сроки производит достаточно качественную военную технику. Из-за этого немецкий концерн уже потерял некоторые важные заказы.

Южная Корея не спешит давать танки ВСУ

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал «360», что южнокорейский танк четвертого поколения К2 «Черная пантера» оснащен продвинутой электроникой, достаточно серьезной броней и вооружением. Однако эти машины еще ни разу не проверяли в бою.

«Электроника вещь такая — от удара кувалды по броне может многое посыпаться. Это существенно отличает западную технику от, допустим, нашего танка „Армата“, который сейчас находится в опытной эксплуатации», — сказал эксперт.

Он добавил, что поляки уже заказали тысячу «Черных пантер». Но едва ли Южная Корея разрешит передать их ВСУ — есть риск, что танки попадут в руки российским военным. Хотя не исключено, что под жестким нажимом США южнокорейские военные все же направят бронемашины Украине.

США придерживают Abrams

Подбитые Leopard, конечно, стали большим расстройством для Германии — и для немецкого канцлера Олафа Шольца, и для производителя Rheinmetall, и для других военных предприятий.

Украинцы получили Leopard второй серии — А5, даже А6. У них ручное заряжание пушки, проблема с броней, особенно с бортовой. Кроме того, плохая активная защита в отличие от российской техники. Поэтому наши противотанкисты, танкисты и летчики эти танки так уничтожают. Василий Дандыкин

Помимо немецких танков, российская армия успешно уничтожает французские колесные машины, БМП Bradley, напомнил собеседник «360». Американцы не зря оттягивают появление своих Abrams на поле боя, потому что по ним, без сомнения, будет нанесен такой же репутационный удар.

«Поэтому сейчас все смотрят, что получается. Кто-то радуется, что у американского ВПК работы будет больше: у них будут заказывать разные новые танки. Ну а пока „секонд-хенд“ собирают — те же ранние Leopard, которые совсем слабы для того, чтобы решать задачи на поле боя по отношению к российской армии», — сказал эксперт.

Как трофейное оружие помогает России

Дандыкин подчеркнул, что даже советская военная техника, созданная достаточно давно, не уступает, а кое в чем, в частности в живучести, превосходит иностранные образцы.

Самые современные и новые разработки Запад старается на Украину не отправлять, разве что только на испытания, но не более того. Потому что есть опасность, что эта техника повторит судьбу англо-французской крылатой ракеты Storm Shadow, которая попала к нам в руки. Василий Дандыкин

В итоге трофейная техника и вооружение, подаренное иностранцами ВСУ, помогают российским конструкторам и предприятием развивать отечественное оружие и по полной оценивать западные военные новинки, подытожил Дандыкин.