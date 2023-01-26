Эксклюзив 26 января 2023, 15:51 «Танки — не панацея». Весной начнется новый этап спецоперации на Украине Военный журналист Борзенко: ВС России должны опередить ВСУ в наступлении Военнослужащий арктической бригады на территории жилого городка в южном секторе специальной военной операции / РИА «Новости»

Читать 360tv в

Часть стран ЕС подтвердила готовность отправить танки Leopard на нужды ВСУ, а американцы передадут бронетехнику Abrams. Военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко в беседе с «360» отметил, что предстоящие поставки западного оружия откроют новую главу в украинском конфликте.

Далее — прямая речь

Президент Украины Владимир Зеленский может просить хоть атомную бомбу, хоть Луну. Но оснащение союзных сил позволяет нивелировать пополнение техники на балансе ВСУ. Также не надо забывать о своего рода морально-психологическом аспекте: танки с крестами вновь появятся на украинской земле.

Уже известно, что ВСУ вовсю готовятся к весеннему наступлению. Но подобные маневры не начнутся, пока украинская армия не получит хотя бы часть этих танков.

Бесконечный поток просьб

Зеленский постоянно запрашивает у Запада все новые и новые виды вооружения — истребители, танки. Он не остановится и не скажет, что ВСУ больше ничего не надо. Будет требовать все новых и новых поставок.

При этом Зеленский — человек не военный. Он не понимает, сколько и каких боеприпасов нужно на самом деле.

РИА «Новости»

По моим подсчетам, Украине передадут около 146 танков. Не одномоментно, конечно, а в течение трех-четырех месяцев. Но даже это не изменит общую ситуацию на линии соприкосновения. О серьезном перевесе сил можно было бы говорить при отправке 500-700 танков.

Надо понимать, что танки сейчас можно использовать только на линии прорыва. К тому же руководство ВСУ будто не осознает, что у союзных сил уже есть памятки, по каким болевым точкам этой техники надо бить.

ВС России и их соратники готовы к встрече этих танков на передовой. Да и противотанковая техника союзных сил находится на одном из самых высоких уровней в мире.

Бесполезное пополнение

Американские Abrams горели и в Афганистане. В Северной Африке их сбивали при помощи российских систем. Эти машины беззащитны при ударах сверху.

Безусловно, поступление Abrams на баланс ВСУ создаст определенные проблемы союзным силам, но они к этому готовы. К тому же, эти танки не та панацея, способная кардинально изменить общую ситуацию на линии соприкосновения.

Публичное достояние

Допустим, если Запад отправит украинской армии авиацию, то и в этом случае ситуация вряд ли изменится. Истребительная техника союзных сил лучше американской, и в США это признают. Соответственно, западная авиация будет уничтожена в небе Украины.

Тем более что это воздушное пространство находится под полным контролем ВС России и их соратников. Исключение — два-три района, куда авиационные экипажи союзных сил стараются просто не залетать. Да это и не нужно: необязательно влетать в зону боевых действий, если небо контролируется.

РИА «Новости»

Весной действительно начнется новый этап спецоперации. Но для союзных сил он стартует немного раньше. Еще до того, как ВСУ получат Leopard и Abrams.

Ведь у украинской армии возникнет большая проблема с доставкой обновок на линию соприкосновения. Это очень большая и сложная задача для ВСУ из-за габаритов танков. Не все железные дороги способны перевести такой груз. К тому же эта техника весит около 60 тонн.

Оставшиеся с советских времен развязки рассчитаны максимум на 50-55 тонн. Значит, во многих местах эти танки просто даже своим ходом не смогут пройти.

Готовимся к встрече

Скорее всего, союзные силы будут уничтожать западные танки еще на стадии их прибытия на территорию Украины. Большая часть этой бронетехники не должна дойти до линии соприкосновения.

Плюс у союзных сил есть танки Т-90М «Прорыв». Их конструкция как раз заточена под уничтожение и Abrams, и Leopard. Это достойный соперник всей западной бронетехнике, которую передадут Украине.

Однако главный вопрос предстоящего периода спецоперации: кто начнет наступление? И союзные силы должны опередить ВСУ, прежде чем западная техника поступит им на баланс.