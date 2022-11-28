Спецоперация 28 ноября 2022, 19:46 Таможенный «скандал» разрешился миром. Волонтеры учатся правильно оформлять поставки для военных Блогер Витязева: из скандала с задержкой товаров для военных сделали слона РИА «Новости»

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Российские волонтеры пожаловались, что таможня задерживает ввоз вещей для бойцов, участвующих в спецоперации на Украине. Оказалось, для товаров двойного назначения, которые можно использовать как в боевых, так и гражданских целях, нужно соответствующее разрешение от Минобороны. Но легальным волонтерским объединениям получить такую справку не составит труда.

Волонтеры пожаловались на таможню

Несколько дней назад ряд Telegram-каналов сообщили, что на таможне задержали грузы для участников специальной военной операции на Украине: прицелы, дроны, рации, обувь, одежда и другие товары, закупленные на пожертвования россиян.

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Один из энтузиастов сборов Алексей Медведев отметил, что до 25 ноября проблем не было: заказанные для армейцев посылки беспрепятственно пересекали границу. Однако в один день все изменилось.

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«Я понимаю, когда из воюющей страны запрещен вывоз товаров двойного назначения, но когда запрещают ввоз или, по крайней мере, очень серьезно мешают ему, это уже начинает крайне нехорошо попахивать», — написал Telegram-канал «Старше Эдды».

РИА «Новости»

Проблема решается

Федеральная таможенная служба официально опровергла усиление мер контроля при ввозе в Россию товаров для нужд СВО. Тем, у кого случились задержки с оформлением посылок, рекомендовали обратиться в чат-бот ведомства.

Вопрос находится на личном контроле руководства таможенной службы. Кроме того, для ускорения и упрощения передачи волонтерам закупленных грузов организовали оперативное взаимодействие с Минобороны. Большинство волонтерских команд подтвердили, что проблема решается.

Бывший сотрудник таможенной службы Владислав Грабуз заметил в разговоре с «Известиями», что при поставках военного оборудования и одежды необходимо иметь документы и накладные. Все эти бумаги одобряет Минобороны, но у аккредитованных волонтерских организаций не должно быть проблем с получением разрешений. То, что контроль необходим, показали неоднократные попытки диверсий на российской территории.

РИА «Новости»

Поставки нужно согласовывать

Военный историк Юрий Кнутов в комментарии для «360» уточнил, что все зависит от того, куда именно и какие посылки отправляют. Ведь товары предназначены для доставки в зону вооруженного конфликта, значит, нужно быть особенно бдительными.

Если речь идет о перевозке какого-то оборудования двойного назначения, которое можно использовать как в боевых, так и гражданских целях, то соответствующие российские службы действительно могут контролировать, куда их направляют Юрий Кнутов

Особенно это касается больших партий подобных товаров, добавил Кнутов. Поэтому все необходимые документы и накладные для них должны быть согласованы с оборонным ведомством.

РИА «Новости»

Инструкции нужно читать

Советник по вопросам таможенного права и ВЭД «Альта-Софт» Марина Лякишева подчеркнула, что товары двойного назначения и товары военного назначения всегда регулировались.

Что значит «задерживаются»? Если разрешение выдается Минобороны, значит, без этого разрешения товары ввезены быть не могут Марина Лякишева

Адвокат Евгения Михайлова также напомнила, что таможенники имеют право задерживать любые подозрительные грузы и специальным таможенным уведомлением вызвать получателя для дачи объяснений.

«На сайте ФТС есть актуальные сведения о товарах, запрещенных к ввозу на территорию России. На перемещение товаров внутри страны, в том числе на российские территории, находящиеся в зоне конфликта, меры таможенного контроля не распространяются», — сказала юрист.

РИА «Новости»

Не стоит разносить сплетни

Журналист, публицист и блогер Юлия Витязева в разговоре с «360» заявила, что скандал с задержкой товаров для военнослужащих в зоне СВО стал классическим примером того, как из мухи сделали слона.

По ее словам, таможенники постарались упростить получение посылок для военных, дали телефон, по которому нужно обращаться, если возникают проблемы, запустили чат-бот. Но люди, прежде чем разобраться, пошли жаловаться по инстанциям.

Напомню, Минобороны — это то ведомство, которое берет на себя ответственность за последствия принятых решений — в отличие от тех, кто предъявляет претензии Юлия Витязева

Перед тем как обвинять кого-то в саботаже, стоит сначала выяснить всю информацию, а уже потом выступать, подчеркнула блогер. Не стоит забывать, что сегодня против России на информационном фронте идет полномасштабная война.

«Давайте помнить: мы все россияне, у нас у всех общая цель. За ее реализацию в первую очередь отвечает Минобороны. А мы, сидящие на диване, должны помогать в этом, а не разносить сплетни, слухи, домыслы и накручивать людей», — подытожила Витязева.

Редакция «360» отправила официальный запрос в Федеральную таможенную службу, но пока не получила ответа.