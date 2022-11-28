Спецоперация 28 ноября 2022, 13:37 Тактика «тысячи порезов» не помогла. Бои за Артемовск выкашивают ВСУ Военный журналист Борзенко рассказал, как вскрыть «консервную банку» обороны ВСУ Telegram

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Бои под Артемовском обернулись тяжелыми потерями для ВСУ. Город давно стал одним из главных укрепленных форпостов украинской обороны Донецкого фронта. Усиление рядов российской армии мобилизированными помогло сломать тактику «тысячи порезов» противника.

ВСУ терпят поражение

Украинская армия продолжает нести крупные потери под Артемовском. Только за часовую битву 25 ноября из строя выбыли около полусотни раненых солдат. За день до этого в госпиталь отправили 240 украинцев с огнестрельными и осколочными ранениями или сотрясением мозга.

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Украинская военкор у себя в соцсетях сообщила, что за последние несколько дней в районе Артемовска пострадали примерно 500 военных. Они продолжают поступать в городские госпитали. Среди раненых — не только солдаты ВСУ, но и иностранные наемники.

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Соцсети

Штаб командования украинских войск пытается укрепить боевые позиции после тяжелых потерь. Под Артемовск стягивают новые потоки подкреплений: помимо обычных военных, это бойцы спецназа и территориальной обороны.

Тактику «тысяча порезов» остановили

Военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко рассказал «360», что Артемовск, Авдеевка и Марьинка — три основных пункта украинской обороны.

«Если российская армия возьмет их все, ей удастся вскрыть „консервную банку“ — всю оборону Донецкого фронта на том участке. Эти города ключевые, после можно идти дальше, освобождать другие населенные пункты, которые принадлежат Донецкой Народной Республике Алексей Борзенко

По его словам, одним из главных факторов, которые серьезно мешают быстрому продвижению российской армии, стала большая протяженность линии обороны. Не хватает войск, чтобы закрыть ее тремя эшелонами линии обороны.

«ВСУ пытались применить тактику „тысячи порезов“: их военные проникали малыми диверсионными группами на участки, где есть какие-то сложности, и устраивали наступление с тыла. Так продолжалось в течение последних месяцев», — отметил венный журналист.

За счет пополнения мобилизованными попытки подобных набегов неприятеля удалось остановить. Дальше вопрос будет лишь в том, когда произойдет наступление российской армии — до Нового года или после, сказал Борзенко.

У армии России слабых мест нет

Завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин также подчеркнул, что украинская сторона создала в районе Артемовска весьма прочную в инженерном отношении линию обороны с хорошо вооруженными секторами обстрела.

«Там тяжелая артиллерия, всевозможные присланные ПТУРы — все для того, чтобы вгрызаться в донецкую землю и быть готовыми обстреливать мирные кварталы Донецка и близлежащих населенных пунктов. Вот и все, для чего они там так и находятся», — объяснил собеседник «360».

Он напомнил призыв президента России Владимира Путина защитить жизни жителей Донбасса. Российская армия освобождает то, что принадлежит дончанам, от неонацистов. Когда земля основательно промерзнет, последуют массированные удары.

Кошкин уточнил, что обычно для атак выбирают два направления в наиболее уязвимых для противника местах. Туда, где успех будет значительнее, бросают на прорыв вторые эшелоны. Подчас те, кто начинают наступление, сами не всегда могут предположить финал.

У российской армии слабых мест нет. Что касается Вооруженных сил Украины, то они сейчас мобилизуют людей, но у них нет достаточно средств для того, чтобы обеспечить новобранцев вооружением и боевой техникой Андрей Кошкин

Политолог добавил, что ВСУ бросают новых солдат на наиболее перспективные, по мнению украинского командования, направления — например, на Херсонское. Им бы хотелось, насколько это возможно, зацепиться за Луганск и развить успех.