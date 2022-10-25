Поклонение дьяволу. Раскрыт тайный смысл визита президента Германии на Украину | 360°

Эксклюзив 25 октября 2022, 13:32 Поклонение дьяволу. Раскрыт тайный смысл визита президента Германии на Украину Политолог Марков назвал поездку президента ФРГ Штайнмайера на Украину поклонением дьяволу РИА "Новости"

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер впервые после начала специальной операции по защите народа Донбасса прибыл на Украину. Это сигнал того, что западные страны консолидировались в идее полностью уничтожить Россию, сообщил «360» политолог и общественный деятель Сергей Марков.

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Далее — прямая речь собеседника «360».

Идея уничтожения России сплотила Запад

Штайнмайер — создатель Минских соглашений. Он приехал на Украину, несмотря на оскорбления в свой адрес, приехал туда и поддерживает Владимира Зеленского, который несет ответственность за многочисленные убийства. Это ужасно и свидетельствует о консолидации западных стран вокруг идеи уничтожения России и геноцида русского народа.

Поклонение дьяволу

В Киеве создали виртуальный алтарь богу войны против России, они туда все едут поклоняться.

Несмотря на все колоссальные унижения, Штайнмайера вынудили поехать на Украину и поклониться этому богу.

Они требуют, чтобы дьяволу поклонялись. Главное, что Зеленский — участник формулы Штайнмайера, а любой подобный визит является поддержкой украинской власти.

Зеленский стал символом террора

С Зеленским переговоры о реализации Минских соглашений вести бессмысленно, так как он марионетка. Но при этом президент Украины — символ нарушения договоренностей и символ террора. Идти к нему — идти к алтарю бога, который сам сидит в Вашингтоне.