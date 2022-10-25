Поклонение дьяволу. Раскрыт тайный смысл визита президента Германии на Украину | 360°

25 октября 2022, 13:32
Поклонение дьяволу. Раскрыт тайный смысл визита президента Германии на Украину
Политолог Марков назвал поездку президента ФРГ Штайнмайера на Украину поклонением дьяволу
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер впервые после начала специальной операции по защите народа Донбасса прибыл на Украину. Это сигнал того, что западные страны консолидировались в идее полностью уничтожить Россию, сообщил «360» политолог и общественный деятель Сергей Марков.
Реклама
Далее — прямая речь собеседника «360».
Идея уничтожения России сплотила Запад
Штайнмайер — создатель Минских соглашений. Он приехал на Украину, несмотря на оскорбления в свой адрес, приехал туда и поддерживает Владимира Зеленского, который несет ответственность за многочисленные убийства. Это ужасно и свидетельствует о консолидации западных стран вокруг идеи уничтожения России и геноцида русского народа.
Поклонение дьяволу
В Киеве создали виртуальный алтарь богу войны против России, они туда все едут поклоняться.
Несмотря на все колоссальные унижения, Штайнмайера вынудили поехать на Украину и поклониться этому богу.
Они требуют, чтобы дьяволу поклонялись. Главное, что Зеленский — участник формулы Штайнмайера, а любой подобный визит является поддержкой украинской власти.
Зеленский стал символом террора
С Зеленским переговоры о реализации Минских соглашений вести бессмысленно, так как он марионетка. Но при этом президент Украины — символ нарушения договоренностей и символ террора. Идти к нему — идти к алтарю бога, который сам сидит в Вашингтоне.
Формула Штайнмайера
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама