Чего ждать от наступления ВСУ на Херсон. Какие ходы предпримет Суровикин | 360°

Эксклюзив 19 октября 2022, 14:53 (обновлено: 19 октября 2022, 16:29) Суровикин покажет под Херсоном сирийские приемы. Военный журналист — о бое на Днепре Военный журналист Борзенко объяснил, чего стоит ждать в бою за Херсон от командующего СВО Минобороны

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Власти Херсонской области предупредили о готовящемся наступлении Вооруженных сил Украины. Жителям левого берега Днепра посоветовали временно переместиться. Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко заявил «360», что от командующего объединенной группировкой войск генерала Сергея Суровикина стоит ждать серьезных мер.

Далее — прямая речь.

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Элита ВСУ

В своем интервью Сергей Суровикин назвал Херсонское направление напряженным и предупредил, что в приоритете — спасение мирных жителей и своих солдат. Он, в общем-то, охарактеризовал картину так, как она есть.

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Украинский войска собрали там группировку из 30 тысяч человек, причем далеко не худших бойцов. Они прошли подготовку в Польше, Германии, Великобритании. Это слаженные отряды, а не тероборона.

Плюс добавили наемников из тренировочных лагерей подо Львовом, то есть, образно говоря, собрали всю элиту ВСУ.

Генерал Суровикин командовал операцией в Сирии и применил там очень необычные методы. До него так делали только американцы. Там работали Воздушно-космические силы, наши войска в Сирии в самих боях не участвовали. Участвовали сирийские, а ВКС их основательно поддерживали. И благодаря этой поддержке одержали победу.

Мы освободили Алеппо, выбили противника из пригородов столицы, сделали очень многое. Такая тактика — мы полагались на новые виды оружия — помогла выиграть войну в Сирии.

«Суровикинские штучки»

В Херсонской области произойдет сражение, и оно во многом определит дальнейший ход событий. Половину украинской армии уже уничтожили. Из них половина, 30 тысяч военных, пойдут на Херсон. Американцы потребовали сделать это до 8 ноября.

Началось перемещение мирных жителей с правого берега Днепра, и это правильно. Чтобы нигде никто никем не прикрывался. Тогда армия будет свободна в применении оружия. Это, опять же, «суровикинские штучки». Из Херсона временно перевезут 60 тысяч человек, и тогда армия займет город.

Сергей Суровикин — человек, который выиграл войну в Сирии при помощи технических вещей.

Не исключаю, что если население переместится, генерал применит стратегическую авиацию. Еще до начала действий ВСУ могут нанести серьезные удары и перебить саму идею наступления.

А вот какие у Суровикина тузы в рукаве, сказать сложно. Но будет жестко, даже очень жестко в отношении ВСУ. Их не станут беречь, пойдет тотальное уничтожение.

РИА «Новости»

Донбасская дуга на грани разрыва

Если украинские войска разнесут, что остается? Донбасская дуга на грани полного разрыва. Следующий серьезный узел сопротивления — город Запорожье. Его сталелитейные заводы превратили в крепости по принципу «Азовстали». Дальше только Киев, а потом — Львов.

ВСУ хотят разрезать всю линию нашей обороны, отрезать север от поставок оружия. Сергей Суровикин сказал, что мы не будем дергаться. Это понятно. Задача — отбить это наступление. Думаю, генерал применит какие-то интересные ходы.

Сейчас первая задача — взять Авдеевку и окончательно разобраться с Донбасской дугой, потому что Донецк из-за этих обстрелов начинает превращаться в Мариуполь. Надо спасти город, это задача номер один.

Дальше — по зонам сопротивления, укрепрайонам. Останутся Николаев и Одесса, это несложная задача. Что крайне важно, мы полностью отрежем Украину от выхода к Черному морю. Со стороны моря ВСУ перестанет поступать вооружение.

Потом мы уничтожаем инфраструктуру, в том числе электричество. Пока не трогали мосты, но на каком-то этапе начнем уничтожать и их. Три карпатских тоннеля, и таким образом будем выводить их из состояния боеготовности.

Тероборона разбегается

Командующий также рассказал, что заградотряды ВСУ расстреливают дезертиров. Дошло до того, что они кричат друг другу, что готовы сдаться, но не знают, как это сделать.

Они не могут сдаться, так как сзади их прикрывают заградотряды, которые просто расстреливают. Деваться некуда — спереди мы, а сзади эти отряды.

Такую тактику применяют давно, поскольку тероборона в основном начала разбегаться. Украинцы не хотят сражаться, у них нет никакой мотивации к ведению боев. В них стреляют просто для примера остальным, чтобы те запомнили, что так делать нельзя.