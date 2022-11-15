Эксклюзив 15 ноября 2022, 02:22 Стукачи и мародеры сейчас хозяйничают в Херсоне «Голос Мордора»: Херсон сейчас является территорией террора РИА «Новости»

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Власти Киева проводят репрессии в отношении мирных жителей Херсонской области. Газета Daily Mail уже выпустила материал, в котором показала привязанных к столбам людей в Херсоне. В городе сейчас хозяйничают стукачи и мародеры, рассказал Telegram-каналу «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

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Украинская классика

Британский таблоид Daily Mail радостно публикует линчевание людей в занятом украинскими войсками Херсоне.

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Украинская классика — люди, примотанные скотчем к столбам, и напротив них — глумящиеся существа, пинающие беззащитных и плюющих им в лица.

Британская газета, которая с удовольствием показывает средневековую дикость. А Великобритания, между прочим, считает себя одним из оплотов мировой цивилизации.

И вот что-то мне подсказывает, что вот эти «сотрудничавшие с русскими», вообще ни с какими русскими не сотрудничали. Просто у одного дома шикарный телевизор, который не давал покоя соседу, а у другого — отличная машина, о которой очень давно мечтал его сосед. А сейчас самое просто время заиметь все это, не прилагая никаких усилий: просто написав куда надо, что вот эти нехорошие люди сотрудничали с русскими.

Херсон сейчас — территория террора. Хорошо, что успели вывезти оттуда огромное число нормальных людей, наверное — большую половину города. А еще люди уезжали и раньше. От украинских обстрелов, которые не прекращались месяцами.

Сейчас в городе осталось около 80 тысяч, по самым оптимистичным подсчетам. Это те, кто ждали Украину, или те, кому просто до лампочки, под кем быть.

Сейчас в городе хозяйничают стукачи и мародеры. Их час. Да гестаповцы из СБУ, которые буквально вычисляют, кто же посмел получать русскую гуманитарную помощь. В нынешних украинских реалиях этого хватит на статью, а может и похуже.

И ведь все равно массового праздника не вышло. Да, вышли люди на площадь, но количество подкачало. Да и CNN подпортило праздник, случайно показав в своем сюжете зигующего бандеровца. За что нерадивых журналистов самого демократического СМИ мира немедленно лишили аккредитации.