Важнее удара по СБУ. Стрелков призвал выбить из строя украинскую пропаганду | 360°

Эксклюзив 12 октября 2022, 19:07 Поделиться Telegram

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Viber Важнее удара по СБУ. Стрелков призвал выбить из строя украинскую пропаганду Экс-министр обороны ДНР Стрелков призвал нанести удар по украинской пропаганде РИА «Новости»

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Россия нанесла массированные ракетные удары по украинским объектам военного управления, связи и системы энергетики. Для противника это большой ущерб, но важно не останавливаться и задействовать все имеющиеся средства, заявил в беседе с «360» экс-министр обороны ДНР и лидер объединения «Содружество ветеранов ополчения Донбасса» Игорь Стрелков (Гиркин). Он призвал обратить особое внимание на важность уничтожения украинской пропаганды для окончательной победы России.

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Далее — прямая речь.

О последствиях массированного ракетного удара

Полагаю, ущерб нанесен серьезный, но не стоит недооценивать противника. Необходимо продолжать удары, расширяя этот ущерб. Хотя бы потому, что главная задача любых военных ударов — чтобы противник прекратил организованное военное сопротивление.

Пока Украина в состоянии держать войска на фронте, в состоянии их снабжать и организовывать боевые действия против наших войск, говорить о том, что ей нанесен критический удар, к сожалению, нельзя. Необходимо максимально расширять удары, насколько это возможно имеющимися силами и средствами.

Скриншот с видео

Не ограничиваться чем-то, не ожидать, что враг возьмется за ум, как это принято говорить, и пойдет на какие-то компромиссные соглашения. К сожалению, вероятность компромисса со стороны Киева не то что близится к нулю, она ниже него.

Ущерб нанесен серьезный, но противник способен задействовать резервы. На смену электропоездам они построят тепловозы и смогут осуществлять военные перевозки с их помощью.

На смену ТЭЦ они запустят резервные генераторы. То есть население будет страдать, а их Вооруженные силы смогут продолжать военные действия, управленческий карательный аппарат также продолжит осуществлять свои функции.

Подчеркиваю: власти Украины сделают все, чтобы переложить тяжести этого удара на плечи населения, только в самую последнюю очередь это отразится на их армии и на ее способности вести боевые действия.

Поэтому остается очень серьезный вопрос: как нам вывести из строя их транспортную инфраструктуру и мосты? По-прежнему не нанесены удары по наиболее важным пунктам госуправления. Все эти вопросы тоже надо решать.

Любые удары по противнику, по его инфраструктуре и экономике вносят вклад в победу — это несомненно. Кого-то они демотивируют, кого-то — заставляют задуматься, кто-то даже впадает в панику. Но думать, что мы нанесли этот удар и можно успокоиться и ждать [нельзя]. Пока ВСУ не будут разгромлены (а громить только ракетными ударами по тылам не получится), конфликт не закончится.

О центрах принятия решений

Сами по себе здания [центров принятия решений] ничего не решают. Решают люди, которые там работают. У меня, к сожалению, нет данных по поводу того, работает ли руководство СБУ в своем здании или находится в каком-то запасном командном центре и принимает решения оттуда.

В этом в первую очередь нужно исходить из результатов нашей разведки. Она должна определять, куда нужно наносить удары.

РИА «Новости»

Уничтожить пропаганду врага

Конечно, надо было наносить удары в самые первые дни, когда противник не ожидал. Сейчас тоже необходимо бить. В первую очередь следует выбить их телевидение, чтобы оно перестало вести пропаганду среди населения.

Это даже может быть важнее, чем уничтожить руководство СБУ или частично вывести из строя аппарат Министерства обороны. Тем более что это сделать, еще раз говорю, сложно: противник не сидит на месте, они предпринимают меры, чтобы рассредоточить свои управленческие пункты и максимально вывести их из-под удара.

Большинство [ракет] Украина все-таки не сбила, большинство долетело. Какой процент [ВСУ] удалось сбить — не могу сказать. Не все ракеты, к с сожалению, поразили точно, есть моменты промахов. Это показывает, кстати, украинское [ТВ]. И вот здесь я акцентирую внимание на вопросе: почему вообще до сих пор украинское телевидение способно функционировать?

Пока пропаганда работает, они будут воевать, они каждый наш удар будут выставлять как «акт геноцида» и еще чего-то, дополнительно мотивируя население на сопротивление так называемой российской агрессии. Вот куда надо бить. Это должна быть первая цель.

Если есть возможность уничтожить вражескую массовую пропаганду — это будет серьезный вклад в конечную победу. Может, даже более важный, чем у населения Чернигова или Сум отрубить свет.

Что изменят поставки западных систем ПВО для ВСУ

Лишнего оружия не бывает, и, к сожалению, как показывает практика, западное вооружение высокого качества. Конечно, в чем-то они [системы ПВО] им помогут. Другой вопрос, что для того, чтобы прикрыть всю территорию Украины, ни одной, ни десяти систем не хватит. Но что-то они прикроют.

Ракета — это не пирожок, слепить ее за один день нельзя. Постоянно должен оставаться резерв, который необходимо иметь на случай каких-то неадекватных действий тех же стран НАТО. Североатлантический альянс должен понимать, что у России есть в резерве достаточное количество ракет. Об этом важно не забывать.

Ни о каких предупреждениях речи уже нет. Идет серьезный вооруженный конфликт, у нас объявлена [частичная] мобилизация. Говорить о том, что российские власти пытаются кого-то предупредить, — думаю, не стоит более рассуждать об этом. Считаю, что все такие мероприятия проводятся исходя из военной целесообразности.

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