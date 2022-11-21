Эксклюзив 21 ноября 2022, 19:11 Ставка на диверсию. Борьба в театре боевых действий приобрела новые черты Политолог Михайлов: зима не уменьшит попыток прорыва диверсионных групп в зоне СВО РИА «Новости»

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Минобороны сообщило, что в районе населенного пункта Днепровское Херсонской области уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ при попытке переправиться на катере на левый берег Днепра. Политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов пояснил «360», что диверсии становятся одной из главных форм борьбы в театре боевых действий. Наступают действительно серьезные времена, когда нужно быть готовыми ко всему.

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Далее — его прямая речь.

Диверсий будет больше

Уничтожено украинское диверсионное разведывательное подразделение. Диверсии — одна из главных форм борьбы в театре боевых действий. К ним надо быть готовыми, попытки диверсий будут только учащаться. Неслучайно подготовкой украинских диверсантов занимаются спецслужбы. ЦРУ тренирует их на территории Польши и других сопредельных государств. Плюс в самой Великобритании, Германии проходят занятия по подготовке украинских военных. Их большая часть готовятся к диверсионной войне.

При достижении поставленных задач СВО Верховным главнокомандующим России не нужно питать иллюзий, что не будут проводиться диверсии либо же их попытки. Наступают действительно серьезные времена, когда нужно быть готовыми ко всему.

РИА «Новости»

На мой взгляд, население должно помогать [российским] спецслужбам. Все должны помогать: обращать внимание на подозрительные предметы или людей.

Зимой не уменьшатся попытки прорыва диверсионных групп. Это будет как одна из дополнительных тактик для подрыва нашей боеспособности. Но опять-таки мы тоже не сидим сложа руки. Думаю, что и наши военные готовят диверсантов для уничтожения важных стратегических объектов на территории Украины.

РИА «Новости»

Заявление о возврате Крыма

Что касается заявления главы офиса президента Украины Андрея Ермака по поводу возврата Крыма — и далеко не переговорным путем, — мы слышали об этом уже много раз. Но, опять же, говорить о том, что это полностью голословное утверждение, я бы не стал. Нужно просто все иметь в виду.

Насколько я знаю, в самом Крыму готовятся на всякий случай. Потому что, не дай бог, какой-то прорыв, какие-то диверсии. Все это неслучайно, и недооценивать противника не стоит. Мало ли, на кого они рассчитывают. Вполне вероятно, что в случае ослабления боевых действий театр военных действий приобретет совершенно иной размах. У меня нет сомнений, что никто не прорвется в Крым, но попытки, я думаю, будут.

РИА «Новости»

Украинцы сейчас воодушевлены после того, как мы оставили Херсон. И питают определенные иллюзии. Их накачивают, им помогают. Эксперты подтверждают, что во многих подразделениях Украины большую часть составляют наемники, потому что украинцев остается все меньше.

Мы не знаем, что придумают западные партнеры Украины в ближайшее время. Мы ставим задачу быстрее закончить СВО, выполнить все задачи, поставленные Верховным главнокомандующим, а Запад ставит задачу посильнее нас измотать, изнурить нашу экономику и так далее. Допускать можно разные варианты, в том числе и тот, что очередной блеф прозвучал из уст Ермака. Но любой блеф нужно тщательно оценивать.