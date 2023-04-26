Эксклюзив 26 апреля 2023, 19:21 Старые мушкеты для ВСУ. Украине не хватит сил для стратегического наступления Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ не хватает «штыков» для стратегического наступления

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Битву в Артемовске на Западе сравнивают со Сталинградом. И не зря: в свое время нацисты получили там по полной. Сейчас в «артемовскую мясорубку» попадают украинские военные, для которых могильщики не успевают готовить места для погребения. Об этом заявил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко. Специально для «360» он провел подробный разбор ситуации в зоне проведения спецоперации.

Далее — его прямая речь.

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На этом скрине из видео догорает Су-25 к западу от Херсона. Пытался атаковать наши позиции, но не долетел.

А это снова немецкие танки, снова «зигующие» нацисты. Только к крестам на башнях прибавились жовто-блакитные и американские флажки. Потом, если повезет, будут тащить остатки в тыл и ныть: «Мы не думали, что так будет». Будет, еще и не такое будет.

Не успевают хоронить

Associated Press пишет, что могильщики работают до заката, чтобы успеть вырыть достаточное количество могил для похорон всех погибших вояк хунты. Не всех, надо уточнить. Большинство остается гнить там, где получили свои девять граммов в сердце.

О том же пишет и The Times для Великой Британии, сравнивая Артемовск со Сталинградом. Да, 80 лет назад там огребли нацисты по полной.

И ведь сколько раз им говорили: не надо сюда шастать. Артемовская мясорубка работает круглосуточно — 24/7. Это подтвержденная карта, пунктиром на ней обозначены зоны работы штурмовиков «Вагнера».

И в ту же тему из Артемовска цитата со страницы канала 24-й бригады Вооруженных сил хунты: «Вчера для эвакуации раненых, подвоза боепитания продвигалась колонна из шести машин нашей бригады и ребята из 93-й бригады. Из-за отсутствия мозгов командования их разбили». Ну, не отсутствие мозгов командования, правда, а наличия нашей артиллерии.

Телеканал «360»

Украинский некомплект

На других участках фронта принципиальных изменений не происходит: позиционные бои, наши медленно продвигаются в районе Авдеевки, берут очередные взводное-опорные пункты на восточных окраинах Невельского, ведут бои в западной половине Первомайского, на западной окраине Марьинки к западу от проспекта Дружбы.

На Запорожском фронте точно так же, как и на границе с Харьковской областью, укрепляются наши позиции, ведутся позиционные бои. Здесь ожидают давно объявленного наступления Вооруженных сил хунты.

The New York Times пишет, что «у киевского режима подготовлено 12 бригад по четыре тысячи человек в каждой. Но Вооруженные силы сталкиваются со многими проблемами, из-за чего вероятным исходом остается тупиковая ситуация».

Это очень деликатно [говорит] о том, что 50 тысяч штыков явно недостаточно для стратегического наступления, тем более — для организации ложных ударов на других направлениях. Я уже не говорю о том, что четыре тысячи человек в бригаде вместо 7,5 тысяч — явно некомплект.

А инспекционная поездка [президента России] Владимира Путина по линии фронта и освобожденным территориям даже самым непонятливым дала понять, что никто больше трагедии под Херсоном повториться не позволит.

Старая техника в помощь

Ну и напоследок о том, как на самом деле Запад помогает киевской хунте. Соединенные Штаты недавно сообщили о том, что отправят в Германию новейшие танки Abrams, на которых летом будут готовить вояк хунты. А при этом самой хунте танки эти не передадут. Киев получит батальон — 31 штуку старых Abrams версии M1 а1, которые производили в 80-х годах. В начале 90-х начали производить уже версию M1 а2.

Еще пояснение с небольшого острова, расположившегося к западу от Франции. Британия не будет нести ответственность за применение танковых снарядов с обедненным ураном, не станет отслеживать их применение и не собирается отвечать за последствия. Это официальная позиция британского Министерства обороны. В общем, луки и стрелы у индейцев есть, старые мушкеты им дадут, а дальше сами, сами, сами…