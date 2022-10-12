США инвестировали 66 миллиардов долларов в Украину: какие цели преследуют американцы | 360°

Спецоперация 12 октября 2022, 14:23 Поделиться Telegram

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Viber Стратегия «Анаконда» в действии. США признались, зачем помогают Зеленскому Политолог Валерий Коровин: Украина стала инструментом американской стратегии «Анаконда» РИА «Новости»

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Американский генерал Джек Кин заявил, что Киев вступил в открытое противостояние с Москвой всего за 66 миллиардов долларов — это чуть больше одного процента от бюджета США. За относительно небольшую для страны сумму украинцы готовы умирать в интересах заокеанских хозяев, и все ради противодействия России.

Выгодная инвестиция

Джек Кин развеял сомнения в том, зачем американцы тратят деньги на Украину. В эфире телеканала Fox News военный назвал это «инвестицией» в будущее жителей США.

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Он напомнил, что бюджет Штатов превышает шесть триллионов долларов. То есть 66 миллиардов, направленных в 2022-м на спонсирование режима Владимира Зеленского, — лишь 1,1 процента от этой суммы.

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«Что мы получаем за эти инвестиции? Есть Путин, которого мы игнорировали годами и не воспринимали всерьез, кроме [таких эпизодов], как Грузия в 2008 году, Сирия, Крым и Восточная Украина в 2014 году», — заявил Кин.

В итоге, по его словам, всего за 66 миллиардов долларов удалось избежать «страданий американцев», ведь на поле боя против российской армии оказалась Украина, а не НАТО. В противном случае риски были бы «гораздо выше, чем сегодня».

РИА «Новости»

Стратегический план «Анаконда»

Говорить о том, что Запад устал финансировать Украину, пока рано. Политолог и директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин рассказал «360», что откровения американского генерала укладываются в стратегию «Анаконда». США разработали ее еще в период гражданской войны, а затем успешно применяли в других странах.

«Один из пунктов гласит, что, помимо окружения противника своими военными базами, нужно использовать и союзников — для того, чтобы измотать соперника периферийными конфликтами. По сути, Украина стала инструментом американской стратегии „Анаконда“», — объяснил эксперт.

С момента распада СССР американцы приближали к границам России инфраструктуру НАТО и принимали в альянс новых членов до тех пор, пока не поглотили Украину. В результате страна стала главным оружием для создания военных проблем Кремлю, подчеркнул политолог.

Вашингтон действует последовательно и не отходит от намеченного плана, добавил Коровин. Однако Москве известны все их алгоритмы, поэтому в ответ можно выстроить стратегию противодействия.

РИА «Новости»

Суверенитет Украины — фикция

Сам Запад осознает, что Украина — зона стратегических интересов России и она вернет себе территории, которые принадлежали ей раньше. По мнению Коровина, для США это уже свершившийся факт.

«Американцам надо создать максимальное количество проблем на этом пути восстановления стратегического пространства. Саму Украину они не считают даже за субъект. Все там понимают, что Россия ушла с пространств, которые исторически принадлежали ей. Очевидно, что она вернет их», — отметил эксперт.

Все разговоры западных представителей о государственности и суверенитете Украины — не более чем фикция. Собеседник «360» подчеркнул, что Штаты воспринимают украинцев как расходный материал и открыто об этом заявляют в переговорах. В действительности американские стратеги хотят выжать из украинского проекта максимальную выгоду и создать побольше проблем Москве.

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