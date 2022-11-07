Американские военные участвуют в конфликте на Украине | 360°

Эксклюзив 07 ноября 2022, 18:07 США признали присутствие своих «инспекторов» на Украине. Байден забыл уроки Вьетнама Unsplash

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Вашингтон признал, что в зоне российской спецоперации на Украине присутствуют американские военные. Публицист Иван Новоселов в колонке для «360» рассказал, по какой схеме США поддерживают режим Владимира Зеленского и ВСУ.

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Далее — прямая речь.

В первую неделю ноября Соединенные Штаты наконец официально подтвердили присутствие на Украине своих военных, которых якобы вывели оттуда в феврале 2022 года. Высокопоставленный чиновник Пентагона, бригадный генерал ВВС Патрик Райдер, заявил, что действующие военнослужащие американской армии находятся на территории Украины и «возобновили инспекции на месте для оценки запасов вооружений».

Генерал сказал, что американские военные находятся далеко от линии фронта и рассчитывают, что сражаться будут украинцы. Он не ответил на вопрос, что эти военные будут делать, если они станут целью случайной или намеренной атаки Вооруженных сил России. Этот вопрос особенно актуален с учетом того, что склады с боеприпасами и оружием, которые будут «инспектировать» американцы, как раз входят в число основных целей российской армии.

Этому заявлению предшествовала публикация отчета Госдепартамента США о планах по «противодействию распространения определенных видов продвинутых обычных вооружений в Восточной Европе, где говорилось о „разнообразных преступных и негосударственных лицах, которые могут попытаться приобрести оружие из источников на Украине в течение или после завершения конфликта, как это произошло после войн на Балканах в 1990-х годах“».

Военные американские «Хаммеры» на территории освобожденного металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе / РИА "Новости"

Вообще, эти «преступные лица» входят в состав ВСУ, в частности, в форме фашистского батальона «Азов»* и других националистических батальонов, играющих ведущую роль в конфликте против России, лидеры которых неоднократно бывали в Вашингтоне и были обласканы конгрессменами из числа как демократов, так и республиканцев.

Не секрет, что реальное присутствие ВС США на Украине намного шире, чем это признает Пентагон. Так, уже подтверждено, что американцы предоставляют Украине разведывательные данные, помогают с выбором целей и согласуют использование определенных вооружений, таких как установки HIMARS.

Эти предполагаемые «инспекторы» не смогут найти никаких свидетельств, если не поедут на фронт, поскольку большинство вооружений «исчезает» в зоне боевых действий, и единственный способ проверить достоверность отчетов — физически присутствовать в этой зоне.

Поскольку заявленная миссия совершенно бессмысленна, более вероятно, что это объявление Пентагона означает расширение штата военных советников США (которых называют «инспекторами») до такого уровня, когда Пентагону становится сложно отрицать их присутствие на Украине.

Похоже, участие Штатов в украинском конфликте следует определенной схеме. Поддержка преступного правительства, эскалация конфликта до боевых действий, отправка легких вооружений, отправка тяжелых вооружений и, наконец, отправка военных советников. Что последует дальше? Может быть, инцидент, аналогичный произошедшему в Тонкинском заливе в 1964 году?

Похоже, президент США Джо Байден забыл уроки Вьетнама и то, что он имеет дело не со страной третьего мира.

* Запрещенная в России террористическая организация.