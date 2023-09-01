Спецоперация 01 сентября 2023, 18:15 Пожилые Abrams для ВСУ. США отдают старые машины без брони Военный аналитик Насонов: США отдают Украине старые танки со снятой броней Викимедиа

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Соединенные Штаты после долгих раздумий все-таки решили отдать Украине Abrams. Правда, не новую технику, а десяток изрядно поношенных, старых машин, которые еще должны починить немцы. Едва ли громкие и прожорливые американские танки смогут как-то повлиять на баланс сил в зоне боевых действий — эксперты уверены, что они будут гореть не хуже Leopard.

ВСУ получат Abrams

Украина в середине сентября получит первые 10 американских танков M1 Abrams. Сейчас эти 70-тонные машины находятся в Германии на ремонте. Всего Штаты обещали передать ВСУ более 30 машин, напомнил Politico.

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Официальный представитель Пентагона полковник Мартин О’Доннелл заявил, что примерно 200 украинцев прошли тренировки на учебных танках на немецких полигонах армии США. Солдаты ВСУ также поучаствовали в общевойсковых батальонных учениях.

Запад надеется, что прибытие танков позволит армии Украины «в изнурительном контрнаступлении» прорвать «ожесточенную оборону России». Однако предупредили, что их «чертовски бронированная машина» — не панацея. В конечном счете ответственность за прорыв лежит только на украинцах.

M1A1 Abrams / Викимедиа

Abrams будут гореть

Член Координационного совета при Росгвардии, ветеран боевых действий Роман Насонов в разговоре с «360» подчеркнул, что не нужно быть ни политологом, ни провидцем, чтобы понять: американские старые танки ничем не помогут ВСУ.

Едва ли десяток Abrams что-то смогут изменить на поле боя с протяженностью фронта под 1800 километров. Уточню: это танки старой модели со снятой секретной броней (которая действительно имеет неплохие свойства) и, что самое интересное, с турбированным авиационным двигателем. Роман Насонов

Сложность такого двигателя заключается в том, что он должен постоянно работать, отметил военный аналитик. Поэтому танк хорошо слышен, причем очень издалека.

К тому же машина нуждается в заправке каждые пару часов: аккумулятор не сможет обеспечить работу приборов.

M1A1 Abrams / Викимедиа

Насонов уточнил, что, передавая Украине старые машины, которым необходим средний ремонт (то есть ряд агрегатов нуждаются в восстановлении и настройке), США просто формально выполнили обещание передать свою боевую технику ВСУ.

«Долгое время Соединенные Штаты от этого открещивались, тянули, отказывались, ссылаясь на то, что техники нету. Но главной причиной было то, что они прекрасно понимали: после немецких Leopard придется гореть Abrams», — подытожил собеседник «360».