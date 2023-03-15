Эксклюзив 15 марта 2023, 14:46 США могут вмешаться в конфликт на Украине при перспективе поражения Киева Политолог Пашковский: США не будут вмешиваться в конфликт на Украине напрямую U.S. Department of Defense

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Нет смысла говорить о том, что США находятся вне зоны украинского конфликта. Можно отрицать их прямое вмешательство, но косвенное видно всем. Такое мнение в разговоре с «360» выразил аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Евгений Пашковский.

Пашковский уверен, что США уже неслабо повиляли на Украину. По его мнению, Вашингтон не хочет вмешиваться напрямую, он старается спровоцировать конфликты между странами.

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«Мы можем допускать возможное вмешательство США напрямую, ведь их косвенное участие в украинском конфликте неоспоримо. Штаты передают информацию со спутников, они ведут разведдеятельность через самолеты», — сказал политолог.

Соединенным Штатам следует быть более бдительными и следить, чтобы ситуация на Украине не пошла по сценарию вьетнамской кампании. Несмотря на многочисленные поставки оружия и техники, киевские войска могут не выдержать, заметил он. По словам Пашковского, в таком случае в конфликт будут втягивать соседей Украины с целью отвлечения внимания.

«В перспективе в конфликт будут втягиваться соседи Украины или страны, которые находятся в других регионах. Они будут создавать проблемы России, чтобы мы не могли сконцентрировать свою огромную силу на одном направлении», — подметил Пашковский.

Он добавил, что сейчас со стороны США нет признаков прямого вмешательства в украинский конфликт. Однако этого нельзя сказать о других странах мира, заметил аналитик.

«Со стороны Соединенных Штатов нет прямого вмешательства. Есть Польша, которую сейчас активно вооружают и модернизуют. Варшава отказывается от старого оружия и передает его Украине, в том числе и танки», — добавил Пашковский.

Чуть ранее лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш рассказал о том, что власти США изучают варианты прямого вмешательства в украинский конфликт. По мнению журналиста, в случае поражения США прикроются тем, что на Украину вошли не они сами, а силы НАТО.