Эксклюзив 16 декабря 2022, 19:10 США и Польша оказались причастны к терактам в России Украинский политик Олейник: Польша преследует свои цели, когда помогает Украине Сбитый подразделением Воздушно-десантных войск украинский беспилотный летательный аппарат / РИА «Новости»

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Украина использовала для атак на Крым беспилотники, изготовленные и настроенные в США. Об этом говорится в материале компетентных органов, который поступил в распоряжение РИА «Новости». Анализ электронных компонентов перехваченных БПЛА показал, что ВСУ также применяли их при нападении на инфраструктуру Севастополя, Курской, Белгородской и Воронежской областей. Окончательная сборка и испытания беспилотников проходили на территории Польши. Украинский политик и управленец Владимир Олейник рассказал «360», что у Варшавы в этом свои цели.

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Далее — прямая речь.

Как США создают оружие для Украины

Американцы, судя по поставкам другого вооружения, не скрывали, что участвуют в этом конфликте. Но здесь я бы сказал, что это такая примитивная попытка [скрыть участие]. Те специалисты, которые будут работать уже со сбитыми беспилотниками, не разберутся, откуда составляющие. А где ремонт проходит техники? В Польше, Чехии, Словакии? Я имею в виду той техники, которая передана американцами. Она ведь стреляет не только по территории России.

Думаю, это касается и беспилотников, о которых в последнее время так много говорят, что их Украина якобы получит для нанесения ударов вглубь территории России. Нас убеждают, что это разработки украинцев. Я же думаю, что и в этом случае мы тоже увидим, что компоненты, сборка, разработка [не украинские].

Один из примеров — разработка беспилотника «Стриж» (Ту-141 «Стриж» — многоразовый советский оперативно-тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат разработки ОКБ имени Туполева — прим. ред.). Модернизация чья? А начинка чья? Конечно, западная. Давно американцы эти виды вооружения имеют — после развала СССР. Но когда наступило время, чтобы создать иллюзию, мол, советское оружие так далеко летает… Да, оно летает. Но в нынешних условиях, с учетом времени изготовления, понятно, что это модернизация. И понятно, кто этим занимался.

При этом нельзя пытаться как-то отделить Крым от Херсонской, Запорожской областей, от ДНР и ЛНР. В Конституции нет такого, что это территории первого сорта, а это второго сорта. Это все территории, которые находятся в юрисдикции России.

Военнослужащий российской армии демонстрирует журналистам обнаруженные на территории Херсонской области украинские беспилотные летательные аппараты с емкостями для жидкости и распылителями / РИА «Новости»

В чем интерес Польши

Польша преследует свои цели, кроме американских. Ведь Варшава хочет получить свои территории, поэтому и использует Украину как полигон. Понятно, что они (власти Польши — прим. ред.) предполагают развал Украины и планируют забрать те области, которые отошли ей в 1939 году.

Польша и не против Правобережье забрать — с точки зрения Речи Посполитой (принадлежность Правобережья Речи Посполитой была закреплена Андрусовским перемирием 1667 года — прим. ред.). Они же такие паны, что готовы…

Но Западная Украина не готова к такому единению, она помнит, что такое Волынская резня, бандеровцы и так далее (Волынская резня — массовое уничтожение Украинской повстанческой армией* этнического польского гражданского населения и (в меньшей степени) представителей других национальностей, которые проживали на Западной Украине — прим. ред.). Они будут мстить. Но это будет уже вторая волна.

Сперва они готовы терпеть бандеровщину, пока она «сражается» с Россией, а потом вспомнят и припомнят все.

*Запрещенная в России экстремистская организация.