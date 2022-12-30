Спецоперация 30 декабря 2022, 18:31 США готовы пожертвовать Украиной и разорить Европу. На кону — мировой рынок Военный эксперт Дандыкин назвал США главными выгодополучателями от конфликта на Украине freepik

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Американские амбиции разрушают Украину, но США до этого нет дела. На кону — экономический передел мира, поэтому пощады нет даже для дружественной Европы, что уж говорить о сателлитах. Единственная помеха этим планам — Россия, но прямого конфликта Белый дом пока надеется избежать.

У Украины и США разные интересы

Многие опытные западные военные уверены, что действия Вашингтона постепенно уничтожают Украину. Она теряет важнейшую инфраструктуру, утрачивает промышленный потенциал и финансовую основу государства, заявил американский генерал в отставке Уэсли Кларк.

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Возможно, всему виной — несовпадение интересов. Украинские власти хотят добиться восстановления целостности территории своей страны. В то время как США нужно свести к минимуму риск конфликта НАТО с Россией и сосредоточить внимание на Китае.

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Ранее Кларк утверждал, что окрестности Артемовска станут для ВСУ огненной ловушкой. Если российская армия сможет оттеснить их и заставить запросить передышку и прекращение огня, то Россия победит.

Запад готов жертвовать Украиной

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в разговоре с «360» подчеркнул, что специалисты, серьезно занимающиеся анализом и прогнозами в европейском регионе, осознают сложившуюся ситуацию.

«Помимо Кларка, есть еще отставные военные, которые тоже весьма активно анализируют ситуацию с боевыми действиями на Украине и приходят к тождественным выводам», — сказал политолог.

Однако, отметил Кошкин, есть и некая внешнеполитическая линия Вашингтона. Она сопряжена с мобилизацией союзников в Европе для продолжения выработанной стратегии. Судя по всему, она заключается в том, чтобы украинский конфликт продолжался.

Это приводит к тому, что Украина практически исчерпывает свой ресурс. Все это понимают. Но исходя из этого стратегического концепта, Запад готов положить на алтарь своей стратегии полностью всю страну и украинское общество. Андрей Кошкин

Украина теряет перспективы существования государственности, тем не менее Штатам важнее провести в жизнь бесчеловечную стратегическую концепцию. И американские власти не боятся критики или разоблачения, добавил Кошкин.

Россия освободит свои земли

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин считает, что было бы интересно сравнить нынешнее мнение Кларка с его позицией во время службы главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

«Как только западные военные чины выходят на пенсию, большинство из них становятся нормальными людьми, миротворцами. Понимание у них случается, здравые мысли высказывают», — сказал Дандыкин.

Здравые мысли — вроде тех, что сегодня транслирует Кларк, — высказывали и другие бывшие военные, напомнил собеседник «360». Однако нынешний министр обороны США Ллойд Остин почему-то уверен: Россию непременно нужно победить и обескровить.

Все эти атаки ВСУ ни к чему хорошему не приведут. Дальше будет наш черед. Мы свои земли, которые сейчас еще под контролем Украины, должны освободить. И недалек тот час, когда провокационные обстрелы приграничных областей уйдут в прошлое. Василий Дандыкин

НАТО хотят втянуть в конфликт

Дандыкин подчеркнул, что единственными выгодополучателями от военного конфликта на Украине остаются вовсе не страны Европы, а непосредственно Соединенные Штаты.

«Прежде всего это экономический фактор: нефть, переориентация европейской промышленности на США и, конечно, американский военно-промышленный комплекс бросает вызов ВПК Франции и Германии, отбирает у них заказы», — перечислил военный эксперт.

Тем временем народ Украины нагло эксплуатируют и ведут к самоуничтожению киевский режим, отметил Дандыкин. Не исключено, что в итоге США решат помочь ему не только военно-технической и финансовой помощью.

«Наверное, отставной генерал все-таки опасается, что так или иначе на Украину могут направить реально военных, что, в общем-то, никогда ничем хорошим для американцев не заканчивалось. Достаточно вспомнить Вьетнам или Афганистан», — сказал военный эксперт.

По его мнению, Украина хочет полноценно втянуть НАТО в конфликт. Это подтверждает и провокация с ракетой в Польше, и инцидент с ракетой, которую сбили белорусы — их украинские власти также надеялись впутать, чтобы кричать «Нас все окружают и бьют со всех сторон!»