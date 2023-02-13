Спецоперация 13 февраля 2023, 22:52 Украина обрекла бойцов ВСУ в Артемовске на смерть. Освобождением города спецоперация не закончится Военный эксперт Джерелиевский: капитуляцию ВСУ из окруженного Артемовска можно не ждать РИА «Новости»

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Освобождение поселка Красная Гора в Донецкой Народной Республике российскими силами сделало вопрос окружения Артемовска делом нескольких дней. Находящиеся внутри населенного пункта украинские военные сдаваться без боя не намерены, хотя прекрасно понимают — это больше похоже на самоубийство. Опрошенные «360» военные эксперты не смогли дать прогноз по срокам полного освобождения города. Но отметили, что взятие Артемовска не станет финалом специальной военной операции.

1 Ключ от города Об освобождении поселка Красная Гора в ходе брифинга в понедельник, 13 февраля, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что в населенный пункт вошли добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск. Взятие под контроль Красной Горы перекрывает основные поставки новых сил, боеприпасов и вооружения для украинского батальона, который остается в Артемовске. Как отметил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин, поселок можно сравнить с ключом от города. «Украинский гарнизон Артемовска обречен. <…> Рано или поздно они его сдадут», — заявил Гагин. Он добавил, что сейчас российские подразделения артиллеристов увеличивают удары по трассе, которая связывает Артемовск и Часов Яр — единственную оставшуюся доступную для ВСУ дорогу. Далее — прямая речь собеседников «360».

2 Военный эксперт Борис Джерелиевский: предрешенная судьба Взятие Красной Горы — это военный успех, который приближает освобождение Артемовска. Единственная дорога снабжения для ВСУ идет через Часов Яр, но она находится под постоянным обстрелом наших войск и частной военной компании «Вагнер». Поэтому судьба освобождения Артемовска уже предрешена. Конкретные сроки пока назвать сложно. Президент Украины Владимир Зеленский уже принял решение, что делать с оставшимся в городе гарнизоном. Появилась информация, что они планируют вывести только [командующего сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра] Сырского, чтобы он не попал в плен и не повторил судьбу Паулюса (Фридрих Паулюс — немецкий военачальник, капитулировавший под Сталинградом, — прим. ред.). Остальная часть гарнизона должна там погибнуть, сдерживая наши войска. Можно надеяться, что кто-то из украинских командиров проявит благоразумие и решит капитулировать, но я бы на это слишком не рассчитывал. Бои в городе — это непросто. Поэтому, если украинские военные действительно решили погибнуть в Артемовске, это может занять значительное время. А окончательное окружение города завершится через несколько дней.

3 Полковник в отставк Виктор Литовкин: Артемовск — это не конец Взятие любого населенного пункта — военный успех, даже когда берут какую-то небольшую деревню. Это как маленький камушек, из которого складывается большая стена. Но по этому показателю нельзя сказать о том, когда закончится специальная военная операция. Про ее окончание не приходится говорить даже после выхода к границам Луганской и Донецкой народных республик. Нам предстоит еще полностью освободить Запорожскую и Херсонскую области. Также есть распоряжение президента [России Владимира Путина], в котором говорится, что нам нужно обеспечить безопасность новых территорий. А их освобождение об этом не свидетельствует. Обстрелы со стороны Украины могут продолжиться, как это происходит в Белгородской, Курской и Воронежской областях. Поэтому нужно отодвигать украинских боевиков как минимум на 300 километров — это дальность полета ракеты HIMARS. Это означает освобождение Харькова, Днепропетровска и Одессы, а поскольку по ним тоже начнут стрелять, то российской армии придется идти еще дальше. Поэтому о сроках специальной военной операции знает только Верховный главнокомандующий.