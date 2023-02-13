13 февраля 2023, 22:52
Украина обрекла бойцов ВСУ в Артемовске на смерть. Освобождением города спецоперация не закончится
Военный эксперт Джерелиевский: капитуляцию ВСУ из окруженного Артемовска можно не ждать
Освобождение поселка Красная Гора в Донецкой Народной Республике российскими силами сделало вопрос окружения Артемовска делом нескольких дней. Находящиеся внутри населенного пункта украинские военные сдаваться без боя не намерены, хотя прекрасно понимают — это больше похоже на самоубийство. Опрошенные «360» военные эксперты не смогли дать прогноз по срокам полного освобождения города. Но отметили, что взятие Артемовска не станет финалом специальной военной операции.
Ключ от города
Об освобождении поселка Красная Гора в ходе брифинга в понедельник, 13 февраля, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что в населенный пункт вошли добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск.
Взятие под контроль Красной Горы перекрывает основные поставки новых сил, боеприпасов и вооружения для украинского батальона, который остается в Артемовске.
Как отметил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин, поселок можно сравнить с ключом от города.
«Украинский гарнизон Артемовска обречен. <…> Рано или поздно они его сдадут», — заявил Гагин.
Он добавил, что сейчас российские подразделения артиллеристов увеличивают удары по трассе, которая связывает Артемовск и Часов Яр — единственную оставшуюся доступную для ВСУ дорогу.
Далее — прямая речь собеседников «360».
Военный эксперт Борис Джерелиевский: предрешенная судьба
Взятие Красной Горы — это военный успех, который приближает освобождение Артемовска. Единственная дорога снабжения для ВСУ идет через Часов Яр, но она находится под постоянным обстрелом наших войск и частной военной компании «Вагнер». Поэтому судьба освобождения Артемовска уже предрешена.
Конкретные сроки пока назвать сложно. Президент Украины Владимир Зеленский уже принял решение, что делать с оставшимся в городе гарнизоном.
Появилась информация, что они планируют вывести только [командующего сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра] Сырского, чтобы он не попал в плен и не повторил судьбу Паулюса (Фридрих Паулюс — немецкий военачальник, капитулировавший под Сталинградом, — прим. ред.).
Остальная часть гарнизона должна там погибнуть, сдерживая наши войска. Можно надеяться, что кто-то из украинских командиров проявит благоразумие и решит капитулировать, но я бы на это слишком не рассчитывал.
Бои в городе — это непросто. Поэтому, если украинские военные действительно решили погибнуть в Артемовске, это может занять значительное время. А окончательное окружение города завершится через несколько дней.
Полковник в отставк Виктор Литовкин: Артемовск — это не конец
Взятие любого населенного пункта — военный успех, даже когда берут какую-то небольшую деревню. Это как маленький камушек, из которого складывается большая стена. Но по этому показателю нельзя сказать о том, когда закончится специальная военная операция.
Про ее окончание не приходится говорить даже после выхода к границам Луганской и Донецкой народных республик. Нам предстоит еще полностью освободить Запорожскую и Херсонскую области.
Также есть распоряжение президента [России Владимира Путина], в котором говорится, что нам нужно обеспечить безопасность новых территорий. А их освобождение об этом не свидетельствует.
Обстрелы со стороны Украины могут продолжиться, как это происходит в Белгородской, Курской и Воронежской областях. Поэтому нужно отодвигать украинских боевиков как минимум на 300 километров — это дальность полета ракеты HIMARS.
Это означает освобождение Харькова, Днепропетровска и Одессы, а поскольку по ним тоже начнут стрелять, то российской армии придется идти еще дальше. Поэтому о сроках специальной военной операции знает только Верховный главнокомандующий.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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