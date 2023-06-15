Спецоперация 15 июня 2023, 14:14 Спектакль для Запада. Контрнаступление ВСУ стало промоакцией попрошаек Политический советник Маркелов: контрнаступление ВСУ не решает военных задач РИА «Новости»

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Контрнаступление ВСУ началось, однако не может похвастать хоть одной значимой победой. Эксперты уверены, что атаки украинской армии нацелены исключительно на западных спонсоров Украины: возможно, увидев старание подопечных, они отсыплют оружия и денег.

Контрнаступление ВСУ без результата

Американские эксперты заявили, что хваленое контрнаступление украинской армии до сих пор не показало значимых результатов. Хотя, похоже, основная задача ВСУ — прорыв главной линии обороны ВС России и поход на Мелитополь.

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Войскам Украины не удалось даже приблизиться к намеченной цели. Они взяли две или три разрушенные постройки в 15-20 километрах от российских войск.

За три дня активных боевых действий ВСУ потеряли более трех с половиной тысяч военнослужащих. Кроме того, украинская армия лишилась 52 танков и свыше 200 боевых бронированных машин. Уничтожены 134 автомобиля, пять самолетов, два вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотных летательных аппарата.

Наступление ВСУ в реальности и в пропаганде

Политический советник Сергей Маркелов объяснил в разговоре с «360», что сегодня у ВСУ есть два принципиальных направления. Первое — юг Херсонской области для перекрытия Крымского перешейка, чтобы полностью блокировать инфраструктурную поддержку полуострова.

Второе направление — на северо-восток, на верхнюю часть Донецкой области. Поэтому Мелитополь в сферу этих интересов действительно попадает. Однако я бы не сказал, что этот город — явный ключевой рубеж для армии Украины. Сергей Маркелов

Маркелов уточнил, что во время контрнаступления каждая деревня, каждая картофельная грядка становится для украинских военных довольно сложной историей. Но эта реальность сильно отличается от того, что отображают пропаганда и авторы специальных информационно-психологических операций.

«На мой взгляд, нынешним утром, 15 июня, 90% контрнаступления — это слова, пропаганда — украинская и мировая. Только на 10% там есть какие-то реальные подвижки, но каждый метр стоит огромных потерь среди солдат украинской армии и поставленной западной техники», — сказал Маркелов.

Информационной поддержки у контрнаступления гораздо больше, чем реального продвижения войск Украины, подчеркнул собеседник «360». Впрочем, на 99% эта акция и не была предназначена для того, чтобы решать военные задачи.

Попытка урвать оружия и денег

Контрнаступление, по словам эксперта, решает тактические задачи для киевского режима. Дело в том, что Украина по-прежнему не «развела» коллективный Запад на те огромные объемы военной помощи, которые выпрашивает уже год.

«Поэтому сейчас все приказы, которые дают украинской армии, направлены на то, чтобы создавать иллюзию, будто контрнаступление есть. На самом деле все работает на клич: „Дайте нам еще!“ Немножко выпросили танков — пошли на следующий рубеж, это авиатехника», — добавил политолог.

В действительности Украина не готова к полноценному контрнаступлению, заверил Маркелов. Нынешние «пошаговые победы», когда ВСУ кровью завоевывают по полметра земли по границе СВО, нацелены лишь на то, чтобы западные спонсоры увидели эти усилия.

Все только для того, чтобы заставить Запад дать денег и еще больше танков, самолетов, систем противовоздушной обороны. Вот на что все это направлено. Руководство Украины не ставит никаких военных задач перед своей армией: она не готова, у нее отсутствует снабжение вооружением, необходимым для полноценного контрнаступления. Сергей Маркелов

Украинские власти даже не пытаются скрыть театральность своих действий, напомнил Маркелов. Они откровенно публично заявляют, что «пока основные силы не включены» и идет разведка батальонных групп.