Спецоперация 23 ноября 2023, 14:44 Спасут коты и мышеловки. Удачный год для грызунов стал проклятием ВСУ Зоолог Тумасьян: поведение мышей в зоне СВО — нормальный природный процесс Телеканал «360»

Читать 360tv в

Мыши внезапно вклинились в СВО. Полчища грызунов нападают на позиции украинских военных, сгрызая буквально все на своем пути, оставляя бойцов мерзнуть без связи. Ученые заверили, что никакой мистики в этом нет: у зверьков просто был удачный год, они расплодились, а мест и еды на всех не хватает, вот и идут к людям.

Мыши напали на ВСУ

Вооруженные силы Украины неожиданно атаковал новый враг — мыши. Грызуны заполонили окопы: они поедают припасы, грызут аппаратуру и провода, портят терминалы Starlink, оставляя военных без связи. Солдаты отметили, что осенью и зимой прошлого года ничего такого не было.

Реклама

Мыши расправляются с теплыми вещами, которые передают на фронт родные и волонтеры. Люди буквально страдают от обморожения из-за вездесущих грызунов. А те умудряются селиться даже под пластиковой пленкой, изолирующей стены и потолок землянок.

Бойцы мастерят ловушки, некоторые даже заводят котов, чтобы избавиться от напасти. Удивительно, но украинская сторона еще не сообразила обвинить в нашествии грызунов Россию. Видимо, потому что понимают: мыши не знают государственных границ и досаждают всем.

Ленточки для грызунов

Украинские власти традиционно не спешат приходить на помощь своим военным. Зато они предложили жителям сдавать деньги в фонд армии на липкие ленты — ловушки. Цена вопроса — 100 (не 10, а 100!) гривен с бюджетника, то есть в среднем шесть-семь ленточек с человека. Каждую мышь можно упаковать от носа до хвоста.

Едва ли украинцы рады платить за грызунов плюс 18% подоходного налога и 1,5% военного сбора (его, кстати, с нового года планируют увеличить в три раза), а кроме того, ежемесячные добровольно-принудительные пожертвования для ВСУ. И это при зарплате в 18 тысяч гривен официально и семь-восемь фактически. Еще и цены растут.

Однако отказаться от новых проборов не вариант — можно лишиться работы и попасть в списки неблагонадежных. Даже замечания, что липкие ленты не слишком помогают против мышей, опытные дачники стараются держать при себе. Уж очень скора на расправу «демократическая» власть, ориентированная на ЕС. Чай, не с мышами воевать.

Тучный год для грызунов

Ведущий зоолог, кандидат биологических наук Филипп Тумасьян рассказал «360», что изменение числа мелких млекопитающих, в частности грызунов, не редкость.

Это зависит от климата и урожая, а разница в количестве зверьков в годы депрессии, когда их мало, и в годы пиковой численности, когда их много, может колебаться в десятки раз.

Вполне возможно, что в 2022 году была депрессия численности мышей и люди не ощущали каких-то негативных последствий от их деятельности. А в годы высокой численности зверьков становится очень много, и в естественных местах обитаниях они просто физически не помещаются и не могут прокормиться. Филипп Тумасьян

Тогда мыши начинают активно использовать антропогенные элементы окружающего мира, пояснил зоолог. Грызуны селятся поближе к человеку, оккупируют его жилье и постройки, «национализируют» запасы и не брезгуют погрызть все, что плохо лежит.

Такое поведение не связано с деятельностью человека — это вполне нормальный природный процесс.

Фрагмент древнегреческой мозаики, II век до нашей эры / Викимедиа

Тумасьян напомнил, что грызуны могут быть переносчиками болезней. Недаром мыши — излюбленный объект исследователей, изучающих распространение разных зоонозных заболеваний, то есть тех, что передаются человеку от животных. В их числе сибирская язва, бешенство, СПИД, эбола, токсоплазмоз и многие другие.

«К счастью, современная медицина умеет бороться с большинством заболеваний, которые могут переносить грызуны. Тем не менее опасность с точки зрения распространения заболевания они представляют», — предупредил зоолог.

Фрагмент картины «Букет с кошкой и мышеловкой» Абрахама Миньона, XVII век / Викимедиа

Спасут коты и мышеловки

Эффективность ловушек для поимки грызунов напрямую зависит от их количества и численности самих зверьков, уточнил Тумасьян. Самым простым и надежным средством борьбы с мышами до сих пор остаются стандартные пружинные мышеловки. Хотя, конечно, такой метод сложно назвать гуманным.

Есть и различные специальные препараты для дератизации (уничтожения грызунов). Но при их использовании нужно учитывать, что это яд не только для мышей, но и для других позвоночных. Поэтому использовать отраву бесконтрольно и в больших количествах не очень хорошо. Филипп Тумасьян

Самый древний и эффективный способ охраны своего имущества от мышей — завести кота (хотя тут многое, конечно, зависит от питомца). Это наиболее естественный, природный варинт борьбы с грызунами.

На ультразвуковые отпугиватели полагаться не стоит, добавил собеседник «360».

«Не могу сказать, чтобы это было какое-то надежное и суперэффективное средство. При действительно высокой численности голодных и бездомных грызунов отпугиватели вряд ли их остановят. Такой вариант больше подходит для дачного дома, где у зверьков есть альтернативы, куда пойти», — подытожил Тумасьян.