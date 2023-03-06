Эксклюзив 06 марта 2023, 18:20 Союзные силы уничтожают «глаза» ВСУ Военный эксперт Матвийчук: ВСУ стремительно теряют воздушную и наземную боевую технику РИА «Новости»

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В зоне российской спецоперации ВСУ по-прежнему используют в основном боевую технику времен СССР. Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «360» рассказал, почему нужно уничтожить все средства ПВО и РСЗО, которые есть на балансе украинской армии.

Далее — прямая речь.

ВСУ лишились радиолокатора наведения из системы РСЗО С-300. Этот комплекс был разработан еще в СССР и по факту устарел. А радиолокатор, грубо говоря, служит своего рода глазами всего комплекса С-300.

Но это не означает, что союзные силы не должны оставлять без внимания подобные системы. Ведь большинство техники ВСУ — остатки запасов времен СССР. Все РСЗО и ПВО, которые находятся на балансе украинской армии, нужно уничтожить. Это расчистит небо для нашей авиации.

Также Минобороны России сообщило, что союзные силы уничтожили несколько вражеских самолетов западного образца.

Сначала союзные силы ликвидировали всю авиацию, которая была у Украины на момент старта спецоперации. Сейчас ВС России и их соратники бьют по авиации, которую ВСУ получили от западных партнеров — из стран Восточной Европы.

Однако среди таких поставок зачастую встречались самолеты времен СССР. Да и сами отправки авиации были малочисленными. ВСУ бережно относятся к оставшейся авиации.

Также стоит отметить разногласия в правящих кругах Украины. Президент этой страны Владимир Зеленский не сошелся во мнении относительно Артемовска с главой ВСУ Валерием Залужным. Если первый считает, что украинская армия должна до последнего солдата держать оборону города, то второй предлагает отойти от этого населенного пункта.

Между тем члены группы «Вагнер» практически завершили окружение Артемовска. Думаю, в ближайшее время сторонники союзных сил будут праздновать победу.

Предполагаю, нынешней живой силе ВСУ — а это в основном недавно мобилизованные — не особо хочется участвовать в спецоперации. Поэтому в ближайшее время украинские солдаты все чаще будут массово сдаваться в плен.