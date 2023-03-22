Эксклюзив 22 марта 2023, 21:55 Союзные силы применили обезоруживающую тактику Военный эксперт Михайлов: ликвидация складов со снарядами ВСУ снижает боеспособность врага

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За последние сутки союзные силы уничтожили ряд крупных складов ВСУ с боеприпасами в нескольких зонах спецоперации. Военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов в материале для «360» рассказал, как такие успехи ВС России и их соратников влияют на дееспособность врага и почему так важно бить по военным схронам противника.

Далее — его прямая речь.

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Одно из основных событий последних суток — уничтожение крупных складов боеприпасов под Одессой, а также в Харьковской и Запорожской областях.

Нивелируем противника

Эти успехи союзных сил негативно влияют на сопротивляемость украинских войск. Но есть важный нюанс: нельзя ВСУ давать время на пополнение уничтоженных боеприпасов. При нехватке снарядов и техники украинские военные не могут должным образом обороняться.

РИА «Новости»

Недавно представители США сообщили, что они поставят боеприпасы, а Евросоюз увеличил объем отправляемой техники. Поэтому союзным силам нужно форсировать события. Нельзя допускать самого прибытия западных боеприпасов на передовую ВСУ. Для этого нужно активнее уничтожать инфраструктуру способа доставки.

Кроме того, именно из-за артиллерии обе стороны конфликта несут потери.

Артемовск в окружении

Сегодня, 22 марта, советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил о практически полном окружении Артемовска в окружение союзными силами. Пока сложно предположить сроки полного освобождения города от ВСУ.

По словам главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, в районе Артемовска пока остаются около 60 тысяч единиц живой силы противника. Из них только около 10-12 тысяч — внутри города.

Пока непонятно, насколько у них хватит боеприпасов. В данном случае, скорее всего, ВСУ будут сражаться до тех пор, пока у них будут в наличии снаряды и техника. И только тогда они начнут сдаваться. Когда им уже нечего будет даже поесть.

РИА «Новости»

Предполагаю, что солдаты союзных сил не будут дожидаться, пока противник доест последний сухпаек. Тем более, что основная часть Артемовска уже под контролем ЧВК «Вагнер».

Также при размышлениях о сроках освобождения этого города стоит принимать во внимание решения украинских командиров. Они здраво мыслят и давно предлагали киевскому режиму и своим патронам вывести войска. Может быть, именно командиры ускорят появление белого флага над позициями ВСУ в Артемовске. Таким образом они спасут своих бойцов.

Защита Крыма

Не менее интересные известия приходят из Крыма. Глава российского Минобороны Сергей Шойгу сообщил об отражении атаки трех надводных вражеских дронов в этом регионе. Причем ВСУ самостоятельно не способны проводить такие атаки. У украинской армии есть такое оборудование, но сами полеты планируются с помощью разведки НАТО. И, скорее всего, сами дроны наверняка все же не украинского производства, и руководство этой страны подталкивают на удары по Крыму западные кураторы.

В этом случае НАТО выступает своего рода раздражителем. Запад заявил о необходимости освобождать Крым от русских, вот ВСУ и пытаются это делать. Но все их атаки безуспешны. Это говорит о готовности союзных сил к любому развитию событий.

Враг не пройдет. Более того: он будет повержен.