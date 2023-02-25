Эксклюзив 25 февраля 2023, 19:43 Одесса и Киев станут Россией Военный эксперт Онуфриенко: на общем затишье в зоне СВО союзные силы продвинулись вперед РИА «Новости»

Читать 360tv в

В последние дни в зоне спецоперации мало что изменилось, однако союзные силы достигли определенных результатов. В специальном материале для «360» военный аналитик Михаил Онуфриенко оценил текущие события и в местах боестолкновений, и на мировой геополитической арене.

Далее — его прямая речь.

Реклама

На западных рубежах России возводятся новые укрепрайоны и минируются подходы к границе.

В этой зоне спецоперации противник отошел на несколько километров. Однако здесь — к югу от Белгородской области — продолжаются позиционные бои.

Наиболее напряженная ситуация наблюдается к северо-востоку от Купянска.

Также сжимаются «клещи» вокруг Артемовска. Бои идут на южных и западных окраинах города. Также продолжается продвижение к югу, в сторону завода обработки металлов. На юге города члены ЧВК «Вагнер» гоняют остатки ВСУ по местному кладбищу.

Дубово-Василевка может быть освобождена в ближайшие дни.

Немного южнее, под Донецком, продолжаются бои за Марьинку. В основном это позиционные столкновения. Однако союзные силы несколько дней назад совершили рывок по трассе на Угледар. Также есть небольшое продвижение на север, к Красногоровке. На восточных подступах к этому населенному пункту союзные силы бьются уже не первый месяц. И сейчас к этому городку подступают еще и с юга.

РИА «Новости»

На всех остальных участках фронта бои также носят позиционный характер.

О грядущем

События последних двух-трех дней говорят о подготовке ВСУ к наступлению на Приднестровье. Это спекуляции, которые разгоняются из правящих кабинетов Украины и, к сожалению, поддерживаются рядом российских СМИ.

Однако что действительно должно обеспокоить Минобороны РФ — это открытие очередного железнодорожного перехода на границе противника с Румынией. Через эту магистраль ВСУ получают топливо и оружие. Забавно, что первый же поезд, следовавший по этой дороге, запутался в маршруте и застрял.

Также на Украину прибыли первые танки Leopard 2. Примерно в это же время Китай сразу после публикации своего видения разрешения ситуации на Украине выпустил карту этой страны с территориями после разрешения конфликта. Эти карты категорически не устраивают РФ. И Николаев, и Одесса и Киев — мать городов русских — тоже будут освобождены от статуса милитаризированной зоны и перейдут под крыло России.