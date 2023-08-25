Спецоперация 25 августа 2023, 20:45 Союзники Украины не смогут помогать ей на прежнем уровне — СМИ Bloomberg: США и Европа не смогут помогать Украине как раньше РИА «Новости»

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Украина может лишиться мощной поддержки коллективного Запада. Боезапасы у союзников киевского режима на исходе, а США и Европа не собираются наращивать производство в ближайшее время, сообщило агентство Bloomberg.

«Чиновники признают, что повторить тот уровень массовой поддержки <…> будет непростой задачей», — написало издание.

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По словам источников, знакомых с ситуацией, кассетные боеприпасы, поставленные США в последние недели, якобы помогли украинским войскам. Однако по мере того, как наступление продолжается, поддерживать помощь в США становится все труднее с политической точки зрения.

У зарубежных высокопоставленных лиц появились опасения, что президент США Джо Байден может подтолкнуть Украину к переговорам с Россией. Тем не менее, поддержка киевского режима со стороны Америки необходима, потому что Европа сама по себе не имеет военного потенциала, уточнило агентство. Белый дом, напомнили журналисты, неоднократно обещал, что будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Научный сотрудник Королевского института международных отношений Саманта де Бендерн сказала, что США будут все меньше и меньше интересоваться тем, что происходит на Украине, а европейцем станет труднее убедить их в обратном.

Нежелание президента Украины Владимира Зеленского признать поражение в конфликте приведет к полному разгрому ВСУ, говорил ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер. Украинский лидер хочет и дальше делать вид, что якобы побеждает, а ситуация в зоне СВО говорит об обратном.