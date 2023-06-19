Эксклюзив 19 июня 2023, 15:19 Смерть в чужом танке Публицист Миронова: о гибели бойцов ВСУ плачут только на российском телевидении Freepik

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Российские военные признались, что им стало жаль украинских солдат — так много их погибает. Между тем в украинских СМИ и соцсетях практически наступила мирная жизнь: обсуждают распродажи, розыгрыши горящих путевок, подготовку к пляжному сезону. Об общем настроении реальных жителей Украины и «украинском стыде» — в колонке публициста Анастасии Мироновой для «360».

Далее — прямая речь.

По телевизору показали нашего офицера. Даже сквозь маску видна мимика: на лице сострадание, растерянность, горечь. Говорит, что уже не может стрелять в украинцев, слишком много их гибнет, тяжело смотреть.

Минобороны в воскресенье сообщило о смерти почти 800 бойцов ВСУ за одни лишь сутки. Думаю, эти данные в целом правдоподобны. Это можно оценить по уровню паники в украинских соцсетях и полном молчании их официальных СМИ. Украинцев погибает теперь так много, что нашим солдатам их стало жаль.

В натовских берцах или в своих тапках

В «ополченских» книгах Захара Прилепина писатель использовал для украинских «бойцов АТО» эвфемизм — «наш несчастный неприятель». Я вспомнила его впервые больше года назад, когда в новостях показали попавшегося в плен солдата нацбатальона «Айдар»*: изможденного, со следами многопоколенческого недоедания на лице, мужчину средних лет, преждевременно иссохшего и сморщенного.

Его взяли прямо на передовой, он был в калошах! Вот так и воевал. На лице — недоумение. Видно, что человек не понимает, зачем ему все это: бои, тяготы, лишения, калоши… Что ему до той земли? Что ему Донбасс?

Спустя полтора года боец «Айдара»* кажется даже везучим, он хотя бы воевал в своих калошах. Сейчас все в украинской армии совсем иначе. В чужой экипировке, присланной в качестве помощи, с чужим оружием, под чужим руководством они воюют за чужие, в общем-то, для них земли, на которых никогда не жили, а чужие политики и чужие генералы раздают за них публично комментарии.

Когда вместо Залужного и Зеленского о планах и деталях контрнаступления ВСУ высказывались то Эммануэль Макрон, то президент Чехии, то американский генерал, становилось неловко. Есть выражение «испанский стыд»: это если плохо сделал один, а стыдно другому. Иногда можно встретить вариацию «финский стыд» — о необходимости смотреть на чужое глупое положение.

Владимир Зеленский / Официальное интернет-представительство президента Украины

Наверное, совсем скоро в нашем языке появится новый фразеологизм — «украинский стыд». О том, как в форме с чужого плеча, с купленным на чужие деньги автоматом идет человек сражаться за земли, где люди говорят на чужом для него русском языке и исповедуют чужую ему православную веру.

Хуже только, если гонят силой стрелять из немецкого танка по русским такого же русского православного мужика, пойманного на посевной в городе Николаеве. Он умирает, а его страна еще долго будет расплачиваться по кредитам, на которые смогла купить ему форму и автомат.

Вспомнила виденный несколько лет назад фильм о войне американцев в Афганистане. Там показали классического дехканина: в шлепанцах и с автоматом. И тот сказал очень твердо: «Да, я в тапках, но я купил их себе сам, я никому не обязан».

Не подписывались

В медиа и соцсетях не видно совершенно, чтобы украинцы были мотивированы платить за юго-восточные земли с русским населением такую цену. Читаешь в их СМИ: «Оккупанты готовят новые провокации и надеются убить как можно больше мирных украинцев, не желающих мириться с желанием Кремля поработить нашу страну».

А в реальности не видно вообще никакого энтузиазма населения. Какие оккупанты? Разве же на Украине верят, что Россия хочет жить в Ивано-Франковске или во Львове? Запретить мову, снять кресты с униатских церквей, сало в шинках заменить винегретом?

Никто не верит. Что до восточных земель, то украинцы не так долго на них жили, чтобы за них платить. Мне кажется, общее настроение реальных живых людей на Украине (анализ которого крайне сложен, там уж совсем общество застрессировано) можно описать фразой «Мы на это не подписывались».

Консенсус с гамбургером

В Харькове вечеринка «Макдоналдса»: в собравшуюся толпу бросали гамбургеры. Украинцы преподнесли это как торжество собственного положения: вот, мол, у россиян «Макдоналдса» нет, а у них — есть. В кадре — веселая молодежь, мирный город. Не похоже, чтобы сжались в страхе перед приходом «оккупантов». И не похоже, чтобы переживали о судьбе своих военных.

К ним, кажется, в украинском обществе сформировалось фаталистичное отношение: как отрезанный ломоть, будто это вообще другая жизнь. Шел человек, попал под лошадь. Ну или — на зуб к дракону.

Да, вот так неудачно получилось, что выгребли прямо из кабины комбайна во время посевной и отправили умирать. Да, семьи ждут, соседи вспоминают, но остальные продолжают жизнь, в которой нет никакого пафоса борьбы с «оккупантами» и нет ощущения «отечественной войны» в обществе. На самой Украине продолжается обычная жизнь с поездками на курорты, конкурсами красоты, заказами с «Алиэкспресс».

Есть даже люди, спокойно ездящие на заработки в Россию! Я у нас таких не видела, но в украинских пабликах часто встречаются упоминания: то чей-то кум, то брат, то сват оказывается у нас на заработках.

Как так? А вот так. Кажется, уже установился консенсус: воевать украинцы особенно не хотят. Их СМИ уже перестали говорить про сбежавших и ловить отдыхающих на пляжах хлопцев. При этом показывают все больше иностранцев, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ, будто бы успокаивая своих читателей: дескать, ну ладно, не волнуйтесь, вас брать туда не будем.

По нашему телевизору показывают французов, поляков, румын, убитых в новых танках и БМП. Это понятно, наши люди должны знать, кому они противостоят. Одно дело представлять в танке растерянных хуторян, совсем другое — знать, что ты сражаешься с прошедшими Ирак, Афганистан и Сирию офицерами армий НАТО.

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Однако я посмотрела немного украинские новости и увидела там все то же: показывают раненых иностранцев. С той только разницей, что иностранцы были на стороне ВСУ. Меня поразило, с какой гордостью и даже бравадой киевские журналисты сообщают о новых погибших и раненых американских, французских, польских военных.

Они чуть ли не в открытую сообщают: «Смотрите, уважаемые, мы не одни, с нами плечом к плечу сражается НАТО». Как будто предполагается, что это должно успокоить украинских обывателей с их гамбургерами, вечеринками, давками на открытии очередного модного магазина.

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На жаль

«Идеально для жаркого лета: готовим дома квас без хлеба» — это статья в украинском СМИ. Тут же — заявления министра обороны Резникова с призывом к частному бизнесу наладить производство боеприпасов. И сообщение о численности рядов ВСУ — 700 тысяч человек. Это без их нацгвардии и теробороны. С ними получится, вероятно, около миллиона человек. Примерно каждый пятнадцатый боеспособного возраста, с учетом женщин-военнослужащих. И каждый двенадцатый из оставшихся в стране.

Интересно, какой была бы жизнь в России, если бы у нас непосредственно под ружьем в зоне боевых действий стояли четыре миллиона человек? Пишу специально прописью, чтобы лучше осознавали масштаб. Вообразите: четыре миллиона на фронте, сражаются за Донбасс, Причерноморье, по стране прилетают ракет, а народ бы ходил на вечеринки, устраивал раздачу гамбургеров, штурмовал магазины со скидками.

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Нонсенс. Так население, называющееся участником «отечественной войны», не ведет себя. А у них ведут. Соболезнования попавшим на фронт, приветы вэсэушникам по телевизору и совершенно обычная рутинная жизнь остального населения.

Вот сегодняшняя новость популярного телеграм-канала «Реальный Киев» (почти миллион подписчиков): мэрия украинской столицы покупает за 6,5 миллиона гривен песок для отсыпки киевских пляжей. И опрос чуть раньше: «А вы уже купались в этом году в Киеве?» В сюжете довольные кыяне в купальниках.

Еще сегодняшняя новость на том же канале: в Парке партизанской славы с утра заметили лося. И еще: карп на киевских рынках подорожал до 190 гривен за кило.

А непосредственно перед ней читаем: «Вчора наші воїни мужньо штурмували позиції окупантів на Бахмутському напрямку, але в ЗМІ такі кадри, на жаль, не показують через цензуру». А кадров самих нет, потому что нельзя из-за цензуры показать? И уж прям-таки «на жаль», то есть, к сожалению? Не вижу, чтобы «на жаль». У вас там карпы, лоси, пляжи, вечеринки…

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У меня сложилось впечатление, что о гибели их людей, одетых в чужую форму и посаженных за чужие танки, плачут только в нашем телевизоре. Говорю не для красоты: я посвятила день сравнению украинских и российских новостей и могу с уверенностью сказать, что жалеют погибших бойцов ВСУ наши Скабеева, Киселев и безымянный российский офицер, которому уже невмоготу стрелять украинцев. Так их много умирает, что сердце разрывается. Там об этом нет практически ни слова.

Настроение российского общества относительно больших потерь противника можно выразить словами: «Бедный наш несчастный неприятель». Настроение украинского общества за сплошными новостями о карпах, пляжах и бесплатных гамбургерах достоверно понять нельзя.

Что они думают о массовой гибели своих сограждан, посаженных в присланные им чужими дядями танки, можно только предполагать: в публичном пространстве никаких высказываний нет. Есть обсуждение распродаж, розыгрыш горящих путевок, подготовка к пляжному сезону. Что где-то каждый день горят в немецких танках выдернутые с посевной тарасы, у которых из своего только калоши, — об этом никто не сообщает.

* Признан в России экстремистской организацией