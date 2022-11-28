Эксклюзив 28 ноября 2022, 19:20 Слабые звенья, удерживающие Украину, разрушатся до конца зимы. Следующий этап — капитуляция Публицист Новоселов: решение о капитуляции Украины будут принимать Великобритания и США РИА «Новости»

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Сколько еще продержится Украина, учитывая потерю способности вести боевые действия, разрушение экономики и энергосети? На этот вопрос публицист Иван Новоселов ответил в колонке специально для «360».

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Далее — прямая речь.

Этот вопрос беспокоит не только россиян, но и многих людей в мире, наблюдающих за прокси-войной России и Запада, которая сейчас ведется на территории бывшей УССР. Некоторые болеют за Запад, некоторые — за Россию, большинство просто хотят увидеть окончание конфликта и снижение градуса напряженности.

Хотя Москва неоднократно объявляла о готовности к дипломатическому урегулированию, нереалистичные условия киевского режима делают любые переговоры невозможными. Поэтому конфликт будет продолжаться до тех пор, пока одна из сторон не капитулирует или не изменит свою позицию.

Россия имеет в этом конфликте очевидное преимущество, поскольку Украина давно потеряла бы способность вести боевые действия, если бы не финансовая и военная помощь западных стран. Киевский режим еле справляется даже с учетом этой помощи, а американские и европейские «помощники» все менее склонны отправлять деньги и оружие в бездонную бочку Украины. Так дело медленно, но верно идет к победе России.

Экономика Украины разрушена. Она потеряла способность обслуживать свои долги еще в августе. Более половины расходов бюджета покрывает Запад, но эта помощь не бесплатная. Когда кредиторы потребуют возобновить выплаты, про Украину можно будет забыть очень надолго

Украинская энергетическая сеть близка к полной катастрофе. Киев предпочел использовать электроэнергию на военные нужды и в городах свет горит всего пару часов в сутки. В таком режиме работы неминуемы аварии систем отопления и водоснабжения. На горизонте маячит и продовольственный кризис, так что гуманитарная катастрофа может произойти уже не в ближайшие месяцы, а даже в ближайшие недели.

Маршруты снабжения из ЕС функционируют с самого начала спецоперации, однако уже появились первые сообщения об их нарушении. Так, начальник Криворожской военной администрации объявил 27 ноября, что железная дорога в Кривом Роге не будет функционировать в течение длительного времени.

ВСУ расходуют много боеприпасов и вряд ли смогут долго продержаться без стабильного и непрерывного снабжения. Проблемы с железными дорогами также лишают Киев возможности перемещать войска, так что разрушение путей снабжения может привести к обрушению всего фронта.

Украинская ПВО также работает на последнем издыхании. Половина батарей С-300 выведены из строя, а для остальных уже не хватает ракет, в то время как десяток поставленных Западом систем не играет большой роли в масштабе конфликта.

Поскольку ни Украина, ни Запад не могут производить и обслуживать ракеты С-300, украинская ПВО может выйти из строя в любой момент, хотя, вероятно, до этого произойдет еще несколько инцидентов наподобие недавнего падения ракет на Польшу и жилые дома в Киеве.

После уничтожения ПВО российские ВКС получат полное господство в небе Украины, и это также положит конец любому сопротивлению

Сколько времени продержится Украина? Если ничего не изменится, некоторые из этих слабых звеньев разорвутся еще до конца зимы.

Последует ли за этим ее капитуляция? Может быть. Киевский режим нельзя назвать независимым, так что решение будет приниматься в Лондоне или Вашингтоне.