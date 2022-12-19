Эксклюзив 19 декабря 2022, 13:45 Скатились в Средневековье. Главным расходным материалом для ВСУ стал личный состав Политолог Ярошенко: ВС РФ методично вгоняют украинские войска в Средневековье Фото: официальный сайт президента Украины / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Власти Соединенного Королевства планируют предоставить Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов на 250 миллионов фунтов стерлингов, сообщила The Guardian. По данным издания, ВСУ получат также ракетные системы и зенитные орудия. Эти действия связаны с тем, что украинская армия столкнулась сразу с двумя серьезными проблемами: острой нехваткой боеприпасов и сильным износом западной техники, заявил в беседе с «360» руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов «ЭксПолит» Алексей Ярошенко.

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Далее — прямая речь.

В следующем году Великоритания намерена передать Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов на 250 миллионов фунтов стерлингов. Дело в том, что ВСУ испытывают острый дефицит артиллерийских снарядов. Кроме того, существует проблема износа самих артиллерийских установок.

Запасы 155-миллиметровых снарядов американского производства для нужд ВСУ истощились. НАТО вынужден был приобрести партию боеприпасов в размере 100 тысяч штук у Южной Кореи. Но при условии, что в день ВСУ тратят до семи тысяч выстрелов, этой партии хватит менее чем на 15 суток. Кроме того, наблюдается массовый отказ техники западного производства на линии боевого соприкосновения.

Самоходные артиллерийские установки производства Германии требуют обслуживания после того, как в течение суток произвели примерно 50 выстрелов. Украинские артиллеристы регулярно нарушают это требование, что привело к катастрофическому износу стволов.

В условиях, когда удары российской авиации и артиллерии усиливают дефицит транспортных средств повышенной проходимости у Украины, мы можем говорить о серьезных проблемах со снабжением ВСУ.

Это связано с тем, что Вооруженные силы России методично и постепенно вгоняют вооруженные формирования Украины в состояние Средневековья, когда главный расходный материал — личный состав.

Мы видим, что у Украины заканчивается техника, вооружение. Как бы Запад ни пытался их подпитывать, все равно этого не хватает.