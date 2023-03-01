Эксклюзив 01 марта 2023, 14:35 Ситуация цугцванга. Украина пытается превратить «зраду» под Артемовском в «перемогу» Политолог Кошкин: ВСУ хотят выставить свое поражение в Артемовске как победу Украинские военные / сайт ВСУ

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Ожесточенные бои за Артемовск продолжаются несколько месяцев. Советник президента Украины Александр Роднянский не исключил, что ВСУ могут оставить город. Причем он назвал отступление «стратегическим». Таким образом киевский режим хочет превратить «зраду» в «перемогу», рассказал «360» заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Далее — прямая речь.

С военной точки зрения Артемовск сегодня обороняют те подразделения и части ВСУ, которые оказались практически в котле. Затруднены поставки вооружения, боеприпасов.

Одно направление, которое позволяет это делать, перекрыто огнем артиллерии, в основном бойцов частной военной компании.

Украинские военные / сайт ВСУ

Штурмовики ЧВК «Вагнер» медленно, но уверенно продвигаются вперед. В этой ситуации следуют подобного рода заявления, которые должны «зраду» превратить в «перемогу». То есть сейчас ВСУ принимает решение стратегического отхода.

Бежать или умереть

Благодаря мастерству, мужеству, смелости и умению наших воинов ситуация оказалась не в пользу ВСУ. Говоря языком шахмат, ситуация «цугцванг»: любое действие ухудшает положение.

Или ВСУ отходят, то есть это бегство. Или продолжают сопротивляться, но тогда попадут в котел и будут уничтожены.

Это направление самое опасное. По разным оценкам, от 500 до 600 солдат ВСУ погибают в сутки. На всей планете, наверное, найти подобного рода мясорубку сейчас не получится.

Зеленский ставит свои интересы выше солдатских жизней

Кто виноват? Неонацистский режим президента Украины Владимира Зеленского. Сколько раз предлагали, сколько раз говорили о необходимости снижения интенсивности боевой нагрузки в районе Артемовска.

Но сначала он боролся, чтобы провести переговоры на американской базе Рамштайн в Германии. И в Брюсселе такой «Рамштайн», девятый, провели, но все равно из Бахмута (украинское название Артемовска — прим. ред.) не отступили.

ВСУ хотят обыграть свое поражение

С военной точки зрения говорить, что если Артемовск падет, то рухнет весь фронт, неправильно. ВСУ отойдут на следующие рубежи обороны.

Так, уже подготовили инженерные сооружения. Там находятся и подразделения второго эшелона. Так что возможность и необходимость отхода, наверное, обоснована.

РИА «Новости»

Сейчас украинцы только в информационном пространстве хотят обыграть этот отход как некоторое стратегическое действие, которое должно привести их к победе.