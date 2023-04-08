Эксклюзив 08 апреля 2023, 18:36 Сильный моральный дух России против слабого украинского. Никто не сможет прорваться в Крым Военный эксперт Михайлов: российским бойцам хватает оружия, на победу работает вся страна РИА «Новости»

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Моральный дух российских бойцов очень силен, в отличие от уставших от обещаний и пустых разговоров солдат ВСУ. РФ делает все для победы в спецоперации. Западные союзники киевского режима видят это, поэтому уже открыто говорят о проигрыше Украины. Такое мнение высказал военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов. Специально для «360» он провел разбор брифинга Минобороны.

Далее — его прямая речь.

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Наемники уничтожаются

В сегодняшнем брифинге Минобороны в исполнении [официального представителя оборонного ведомства Игоря] Конашенкова я бы отметил несколько моментов. Это уничтожение южной группировкой войск на Донецком направлении порядка 370 боевиков, то есть служащих в Вооруженных силах Украины, и в том числе наемников. Наемники сейчас в основном — это Польша, так называемые ичкерийские бойцы, немного немцев, ну и каждой твари по паре. Конечно, количество наемников уменьшилось, но в любом случае большое представительство поляков имеется. Естественно, переодетые службисты НАТО — они тоже все наемники и подвергаются уничтожению.

Российская армия продолжает перемалывать [противника] на Донецком направлении. И это очевидно. Мы видим успехи. Особенно тяжелые бои — это Авдеевское направление, Марьинка и, конечно, Артемовск. Здесь, я думаю, данные приблизительные. Я предполагаю, что гораздо больше погибает военнослужащих украинских войск. Просто сейчас в этой мясорубке сложно что-либо точно подсчитать.

Украина прощупывает российскую оборону

На Херсонском направлении мы видим уничтожение порядка 60 боевиков. То есть Украина продолжает прощупывать нашу оборону. То есть ДРГ (диверсионно-разведывательные группы — прим. ред.) постоянно пытаются проникнуть на левый берег, и их уничтожают. Идет прощупывание. Повторюсь, Украина не оставляет своих попыток понять, в каком направлении нанести удар.

РИА «Новости»

На Херсонском направлении у нас достаточно мощная линия оборонительных сооружений. И на Крым мы не дадим прорваться никому, какие бы заявления ни были. Мы видим массовое уничтожение тяжелой военной техники. Мы наблюдаем, что моральный дух российских войск очень силен, а у украинских подразделений он падает. Потому что когда нет побед, любые воинские подразделения будут падать в психологическом плане, в моральном духе. Когда нет поддержки, когда идут только заявления украинской хунты о том, что «мы порвем русских» и так далее, а нет никаких движений и, наоборот, русские перемалывают по всем направлениям: на Южнодонецком, на Лиманском, на Купянском, — то, конечно, здесь не до морального духа.

Атака на Крым может быть обманкой

Опять же произошло уничтожение трех складов боеприпасов на Запорожском направлении, на Донецком направлении, на Херсонском направлении. <…> Ну какие там боеприпасы? В основном наверняка это российско-советские виды вооружения, ну и естественно HIMARS и те виды «натовского» вооружения, которые присутствуют на линии боестолкновений.

Сложно сейчас сказать сколько, чего и как, но нужно обратить внимание, что это не в одной области, а сразу в трех. Соответственно, мы купируем снабжение вооружением по разным регионам, где Украина может пытаться собираться с какими-нибудь контрнаступательными действиями. Потому что многие эксперты говорят, что направление на Крым может быть обманкой. Могут идти на Донецк. Ну, неважно. Нужно уничтожать все и везде, что и происходит.

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Оружия хватает

Мы видим сейчас, что российская армия пополняется новейшими видами вооружений. Нужды в боеприпасах не наблюдается. Буквально несколько недель некоторые эксперты говорили: «Вот если бы у России было то количество боеприпасов, которое в начале СВО [было], то именно сейчас перелом бы наступил». На данный момент я думаю, что боеприпасов как бы не больше, чем в начале СВО, потому что на победу работает вся Россия.

Все заводы работают в три смены. Соответственно, у меня нет никаких сомнений, что мы готовы к любому развитию событий на украинском фронте. Это понимают и западные партнеры Украины, поэтому мы все чаще слышим возгласы о том, что Украина проиграет.