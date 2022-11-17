Эксклюзив 17 ноября 2022, 13:15 Шоу Зеленского. Перемирия не желают ни Запад, ни украинское руководство Историк Рогулев: Запад давно мог бы остановить украинский конфликт freepik

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Президент Украины Владимир Зеленский отметил готовность России пойти на прямые переговоры, однако он настроен вести их только публично. Доктор исторических наук Юрий Рогулев рассказал «360», что такой формат подходит лишь для предвыборных дебатов. Зеленский наверняка дает очередной спектакль, цель которого — задобрить украинцев. Ни самому экс-кавээнщику, ни Западу прекращение конфликта не интересно.

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Далее — прямая речь.

Публичных переговоров не бывает

Будучи историком по образованию, я не припомню, чтобы подобные переговоры когда-либо проводили в публичном формате. Так ведут дебаты во время выборов — да. Но здесь же не избирательная кампания.

Все зависит от того, какую цель ставят стороны перед собой и насколько она серьезна. Если они действительно рассчитывают на то, чтобы переговоры дали результат, то никакой публичности здесь по определению быть не может.

Владимир Зеленский / Офис президента Украины

Попытка задобрить украинцев

Россия от переговоров с Украиной никогда не отказывалась. Мы дважды их начинали: один раунд был в Белоруссии, второй — в Стамбуле. И прекратили их по украинской инициативе.

О готовности к переговорам неоднократно публично заявлял глава российского МИД Сергей Лавров и президент Владимир Путин. Поэтому слова Зеленского больше похожи на очередной спектакль.

Для этого шоу есть причины: с разных сторон пошли разговоры, что конфликт все же нужно каким-то образом завершать (правда, все страны по-разному понимают, как и каким образом). В украинском обществе противостояние тоже дает о себе знать.

Терпение народа нельзя испытывать до бесконечности, и Зеленский вынужден как-то реагировать. Однако большой вопрос, насколько украинский президент в реальности готов сесть за стол переговоров.

Запад не хочет прекращать конфликт

Сомнительно, что Зеленского намерено дезинформировали западные партнеры. Кто бы стал это делать: американское Министерство обороны или советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан?

Они наверняка не намерены вводить украинского лидера в заблуждение по этому вопросу. Он ссылается на них лишь потому, что для украинского президента это предлог начать разговор на данную тему.

Однако мы не знаем, о чем точно западные советники говорят с Зеленским. Нынешняя ситуация на Украине показывает, что особой заинтересованности со стороны Вашингтона и Западной Европы прекратить конфликт нет.

Это выражается в продолжении финансирования Украины: предоставление ей материальной помощи и поставки вооружений. Пусть это не совсем то, что нужно было бы ВСУ: тяжелого вооружения им, конечно, не достает.

Запад продолжает передавать украинской стороне боеприпасы, оружие и прочую помощь в больших объемах. Если бы союзники на деле хотели прекращения конфликта, они в первую очередь перестали поддерживать военный потенциал Украины.

Украина как государство — банкрот. В стране постоянный дефицит в платежных средствах. Им не хватает каждый месяц полтора миллиарда долларов, чтобы государство функционировало, чтобы выплачивать людям зарплату.

Для того чтобы вести достаточно масштабные боевые действия — а линия фронта уже больше тысячи километров, — требуются масштабные поставки боеприпасов и оружия. И стоит только этот ручеек сократить, как результат тут же будет.