Эксклюзив 05 июня 2023, 17:02 Серьезная деградация. ВСУ хвастают западным оружием, но упускают из виду важный нюанс Военный политолог Кошкин: в киевском режиме не хватает людей для реализации планов США РИА «Новости»

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Немецкий политолог Вольф Меркель в одном из интервью заявил, Украина обращает внимание только на поставки западного оружия, упуская из вида важный нюанс. Если численность солдат в ВСУ сокращается, то кого в итоге снабжать американскими и европейскими припасами? О том, справедливы ли утверждения Меркеля и зачем этот вопрос подняли именно сейчас, — в материале «360».

Численное превосходство российской армии приведет к тому, что люди у ВСУ закончатся раньше, чем оружие, сообщил Вольф Меркель.

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Политолог отметил, что киевский режим в погоне за техникой забывает о людях, тем временем население Украины стремительно сокращается. Это чревато тем, что участвовать в боевых действиях будет некому — даже с западным оружием.

Немецкий эксперт сослался на некие данные, согласно которым в России на сегодня «вооружены» один миллион человек, два миллиона находятся в запасе, еще 45 миллионов могут пополнить ряды Вооруженных сил при необходимости.

«Это больше, чем население всей Украины. А мы исходим из того, что НАТО не вмешивается в конфликт. В этом случае вопрос численности армии станет решающим», — добавил Меркель.

Далее — прямая речь собеседников «360».

1 Бывший член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич: Украина — нанятое американцами государство Роль численности армии Как показала практика, численность армии в современном мире имеет ключевое значение. Предыдущая история, в том числе навязанная извне, по поводу маленькой компактной профессиональной армии не обеспечивает безопасность страны. Тем более если мы говорим о такой территории, как Украина. Когда проводят мероприятия вроде СВО, недостаточно организовывать движение, нужно еще контролировать территорию. На ней будут происходить элементы уже не демилитаризации, а денацификации. Вещи это очень непростые. РИА «Новости» Реальные цифры мобилизационного ресурса Что касается мобилизационного ресурса [в России], то они (немецкие аналитики — прим. ред.), зная численность страны, определили показатель в 45 миллионов. Однако, по открытым данным, у нас зафиксировали только 34 миллиона людей от 18 до 60 лет, которые могут попасть под мобилизацию. В критический момент мы можем набрать даже больше, чем 45 миллионов, но в этом нет никакой необходимости. Даже несмотря на то, что НАТО ведет с нами общую войну, нам это попросту не нужно. Ситуация по Украине из-за озабоченности НАТО близка к действительности. Во-первых, из страны уехали более 16 миллионов взрослого населения. Половина из них — мужчины. Сегодня, с учетом многих нефиксированных обстоятельств, специалисты считают, что население Украины сократилось до 20 миллионов. По подсчетам российских и украинских специалистов, мобилизационный ресурс Украины составляет два миллиона, когда иностранные эксперты говорят о шести. Это не соответствует действительности. РИА «Новости» Есть еще одна составляющая, о которой практически никто не говорит: все сегодняшние «большие» работники военкомата — миллионеры. Система откупа с такой колоссальной коррупцией на Украине стала основополагающей. Конечно, в этом плане идет серьезная деградация. Попытки контрнаступления Недавнее контрнаступление Украины, о котором говорят отдельные эксперты, — проба пера. Они предпринимают попытку прорваться на разных участках. Отмечу, что фронт составляет 850 километров. По тактике НАТО они «заделывают почву», чтобы найти уязвимое место. ВСУ используют колоссальную поддержку со стороны американских сил: инструментальных, космических, агентурных и так далее. Но у них ничего не получается, как и с контрнаступлением. Позиция российских военачальников абсолютно правильная: они находятся в состоянии ожидания. Утилизация лучших подразделений Украины продолжается. Солдаты получают ранения или погибают, что сказывается на морально-психологической обстановке. РИА «Новости» Возможно, критичные оценки от иностранных специалистов не соответствуют не действительности, а тенденции. Прогнозы эти, безусловно, негативные и не в пользу Украины. Без финансовой, разведывательной, материально-технической и вооруженной поддержек со стороны стран НАТО Украина не смогла бы удержаться даже неделю. Сегодня страна потеряла свою полную субъектность, самостоятельность и экономический потенциал. Когда-то нанятое американцами государство для ведения войны с Россией утилизирует само себя. А это все русские люди. Именно поэтому Россия сегодня не ведет войну, а проводит СВО. Наши руководители и военачальники понимают, что в таких условиях нам нужно держать эту паузу, потому что будущее все — впереди. У коллективного Запада и НАТО скоро будет колоссальное отчаяние, а нам его предстоит удержать, чтобы способствовать саморазрушению этих альянсов.

2 Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин: с Запада материальный ресурс, а с Украины — живой Подсчет армии от немецких политологов Политологи, как правило, занимаются анализом геополитической и внутриполитической ситуации. Они в большей части прибегают к закономерностям и тенденциям, нежели к расчетам. В основном эксперты пользуются выкладками из, по их мнению, достоверных источников. Очевидно, что Вольф Меркель эти цифры самостоятельно не высчитывал. Если бы он действительно работал с ними, то уточнил бы каждый показатель в абсолютной величине. На деле немецкий специалист просто бросался миллионами, и ничего более. Freepik Что касается демографической ситуации, эта проблема встала довольно давно. В Киеве с начала СВО, как только начались волны призыва, стали подсчитывать соотношение людских ресурсов как с одной, так и с другой стороны. Сегодня это придает еще большую актуальность в связи с теми трудностями, которые испытывает нынешний киевский режим с рекрутированием в ВСУ. Возникает вопрос: с какой целью политологи посчитали и озвучили эти цифры именно сейчас? Президент Украины Владимир Зеленский / РИА «Новости» Рекрутирование лежит на плечах киевского режима. Функции распределили следующим образом: США и Запад беспокоятся о том, чтобы обучить, одеть, вооружить и обеспечить соответствующие ресурсы украинским солдатам, а с Украины — живой ресурс. Военные службы уже стали миллиардерами: 30% от общих поступлений идет президенту Украины Владимиру Зеленскому, 20% — военному комитету, 15% — силовикам, 5% распределяется по оставшимся службам (судебные, налоговые органы). Помимо того, что это «поставка» людских ресурсов на линию боевого соприкосновения, это еще бизнес. По нему «выживают» коррупционеры, используя всем известные серые экономические схемы, которые почему-то не пресекаются. Чтобы украинские силы смогли победить в военном сопротивлении, им нужно создать людской ресурс, в три-четыре раза превышающий российский. Но у ВСУ попросту такого показателя нет. То, что они пытаются стянуть на некоторых участках большое количество солдат, показывая масштабы численности армии, — это попытка обмануть. РИА «Новости» Изначально контрнаступление не подготовили: отсутствует преимущество в сухопутных войсках, в авиации и в бронетанковых силах. Даже несмотря на то, что есть поставка оружия с Запада, это ничего не значит. Они (страны НАТО — прим. ред.) просто ставят ВСУ цель сражаться. Альянс не волнует, как это будет происходить.