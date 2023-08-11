Эксклюзив 11 августа 2023, 19:09 «Считал Россию родиной». Жене добровольца из Таджикистана грозит 20 лет тюрьмы за участие мужа в СВО «360»: доброволец из Таджикистана погиб в зоне СВО, его жене грозит тюрьма /pxhere

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Семья добровольца из Таджикистана, живущая в Подмосковье, мечтает получить российское гражданство. Жена бойца боится, что ее посадят в тюрьму, если она вернется в республику. Подробности истории «360» рассказала дочь погибшего бойца Мария.

«Мой отец отправился в зону СВО в качестве добровольца. Он знал, что есть 20-летний тюремный срок», — рассказала собеседница.

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Девушка пояснила, что в Таджикистане за участие в специальной военной операции лишают свободы. По словам Марии, ее двоюродный брат и отец знали об этом, но «рискнули и поехали».

«Мой отец на протяжении 20 лет жил в России и считал ее своей родиной, поэтому он поехал. Также он был бывшим военным», — поделилась она.

Отдал жизнь за родину

Мария отметила, что защищать Россию ее отец поехал вместе с друзьями. Он служил в спецподразделении «Ахмат». После того как мужчина уехал в последнюю командировку, ей позвонили и сообщили о гибели — это произошло 26 октября 2022 года.

«Мне позвонили, сказали, что, к сожалению, отца не стало. Нас пятеро детей. Самая старшая я, мне 18 исполнилось в мае. Остальные — несовершеннолетние дети без гражданства. Но мы никак не можем подать [заявление на получение] на гражданство», — сказала она.

По словам девушки, у ее матери есть вид на жительство в России, сама она тоже его получит. Но оснований для выдачи гражданства нет, уверяет девушка. Ее младшие братья и сестры не зарегистрированы.

«После смерти отца мы не смогли сделать регистрацию, получается, они нелегально находятся в России», — заявила девушка, добавив, что до сих пор ничего сделать не выходит.

Проститься с отцом не смогли

Сейчас семья живет в Электростали. Ни жена, ни дети не смогли поехать в Таджикистан на похороны главы семейства. Девушка объяснила, что тело ее отца отправили в республику.

«Так как отец был участником СВО, маме может грозить 20 лет тюрьмы из-за того, что они были в браке и за то, что мама одобрила то, что он поехал», — подчеркнула она.

Если маму посадят, то детей отберут. Мария очень переживает за родных.

«Он погиб за Россию», — сказала Маша об отце.

Брат до сих пор участвует в специальной военной операции. Он получил ранение, две недели его лечили. После этого вернулся в зону СВО. Девушка отметила, что очень хочет, чтобы ее семья получила российское гражданство.