Спецоперация 15 июня 2023, 01:21 «Щелкаем танки, как семечки». Почему западная техника не оправдала надежд Украины Экс-сенатор Клинцевич: грамотная тактика обороны и лучшая техника обеспечили России успех РИА «Новости»

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В НАТО подтвердили потери западной техники на Украине. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что к 15 июня ждет от украинского министра обороны Алексея Резникова доклад по этой теме в надежде получить более четкое представление о ситуации на поле боя. Тем временем, в украинских Telegram-каналах начали появляться сообщения о том, что «танки Leopard не оправдали надежды ВСУ». По мнению лидера Российского Союза ветеранов Афганистана, бывшего члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, успехи российской армии связаны с очень грамотной оборонительной тактикой. В комментарии для «360» он объяснил, что помогает нашим солдатам «щелкать, как семечки» иностранные танки.

Надежды ВСУ не оправдались

Президент России Владимир Путин во время встречи с военкорами озвучил число уничтоженных танков ВСУ за время их контрнаступления. По его словам, Украина потеряла более 160 танков, потери заграничной техники в целом составили около 25-30%. На следующий день авторы украинского Telegram-канала «Резидент» сообщили со ссылкой на источник, что в рядах ВСУ чувствуется разочарование западными танками.

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«Наш источник в Офисе президента рассказал, что танки Leopard не оправдали надежды ВСУ. Они горят и выходят из строя быстрее советских, а в обслуживании намного сложнее. В приазовской операции они еще ни разу не принимали участия в боях, а все завоевания ВСУ стали возможны, благодаря действиям украинских солдат на легкой броне», — сказано в сообщении.

РИА «Новости»

Россия подготовилась к бою

Западную технику нельзя назвать плохой, считает бывший член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Коллективный Запад в лице НАТО применяет самые современные разведывательные космические средства и новейшее оружие. Однако все же оно не может противостоять российским силам.

«Challenger вообще считается одним из самых мощных, его в лобовую не пробить. И Leopard, и Abrams… Но они не учитывают один момент: вся эта западная натовская техника привыкла воевать и работать в условиях совсем других, когда они не воюют с Россией», — сказал эксперт.

Российское командование смогло великолепно организовать оборону и взаимодействия различных родов войск, выразил уверенность Клинцевич. Наши войска подготовились к встрече западной техники с особой тщательностью: хорошо оборудовали с инженерной точки зрения противотанковые рвы и надолбы, минные поля, подготовили эшелонированную оборону, включая гранатометы и реактивные противотанковые средства. Также не стоит забывать про авиацию, добавил специалист.

РИА «Новости»

«Вы должны понимать, что наши Ка-52 (разведывательно-ударный вертолет — прим. ред.) с учетом противотанковых средств щелкают их технику и танки, как семечки, на расстоянии от 10 до 12 километров», — привел пример Клинцевич.

Россия Западу не по зубам

Другая причина неудач Украины на поле боя — качество российской техники. По словам специалиста, наше оружие показало себя прекрасно. К тому же, за последний год появились новейшие усовершенствованные образцы.

«Поэтому сегодня Россия, еще, по большому счету, не раскрывшись даже на 50% по своему военному потенциалу, оказалась коллективному Западу не по зубам. <…> Мы сегодня абсолютно спокойно и легко ведем контрбатарейную борьбу, мы научились воевать в условиях новых тактики и приемов», — сказал эксперт.

Как дальше будет развиваться контрнаступление

По мнению собеседника «360», по первым шагам ВСУ в контрнаступлении можно судить, какими будут следующие. Он уверен, что потери украинской армии будут только расти — как людские, так и в технике.

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«Пробить первую линию обороны они не смогли, я уже не говорю про вторую. Решить ни ближайшую, ни дальнейшую задачу, согласно тактике, не сумели, потеряли технику и личный состав. И то, что сегодня наши специалисты передают, что в этом контрнаступлении потеряно 7,5 тысячи человек, — это практически воздушно-десантная дивизия. С такими контрнаступлениями Вооруженные силы Украины долго не протянут. <…> Они будут продолжать, они поставят все последнее, что у них есть, мы все сожжем. И всему миру покажем, что их техника по сравнению с нашей российской, говно», — отметил специалист.

Конфликт с Украиной давно перерос в нечто большее, считает Клинцевич. Сегодня российские бойцы сражаются не с ВСУ, а с НАТО. Украинцы стали пушечным мясом, они остались лишь в пехоте, а сложной техникой, в том числе танками, артиллерией, средствами разведки, управляют натовские специалисты. При этом Россия тоже показала не все, что у нее есть. Поэтому «это только начало», заключил бывший военный.